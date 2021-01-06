10天？14天？抵返加州自我隔離不同調 華人困惑

洛杉磯國際機場要求到外州及出國返洛的旅客，需填寫線上表格。（網路截圖）

加州 公共衛生局要求從外國或外州返回加州人士，需自我隔離14天，避免新冠病毒（COVID-19）傳播風險。洛杉磯 縣公共衛生局12月28日發出公告，要求返回洛縣者要自我隔離十天。此前洛市則要求從洛杉國際機場 和范奈斯機場抵洛的乘客，必須填寫線上表格，表示知道加州政府要求隔離14天。洛杉磯市則要求隔離十天。

醫師鄭卓漢表示，州級衛生單位說隔離14天，縣級衛生單位規定隔離十天，令人困惑，到底應該隔離多長時間？政府機關應事先溝通協調，不該讓民眾無所適從。

再者，上有政策、下有對策，如果有關單位無法從執行面，監督落實隔離命令，這些規定最後仍是形同具文。

羅蘭岡社區人士馬重慶是退休註冊護士。她認為，隔離時間其實應看每個人具體情況，因人而異。比如有人身體健康，無基礎疾病，到其它地區返洛後，隔離時間十天就可以。但若有基礎疾病，隔離時間就應該稍長，至少也要14天。尤其新冠疫情現在如此嚴重，還是有不少人認為是媒體炒作，實際情況並不嚴重，這種心態令人擔心。

南加大連商會會長伶俐表示，洛縣公共衛生局規定返回者隔離十天，感覺時間太短了。因為據悉新冠病毒感染者出現症狀前，潛伏期就有17天至18天，如果是十天隔離期沒有任何症狀，就出去活動，也可能會有感染其它人的風險。

目前遷居至德州的前南加社區活躍人士龔作君說，他先前檢測出新冠陽性，於是自我隔離三周，現在痊癒。根據他的經驗，外出者如果先前檢測新冠呈陰性，返回後隔離十天就可以了。如一旦出現感染症狀，再隔離14天後若繼續惡化，應趕緊就醫治療。

醫師鄭卓漢表示，至今仍有居民輕視疫情，這也是感恩節後，新冠感染者明顯增加之故。位於鮑爾溫公園市的凱撒醫療中心，三周前每天接待感染病患平均千餘例，現在每天最多可接診感染者近萬例。他是家庭科醫師，一周中，就有18個病人屬新冠感染者，病情發展很快。現在其中有五人肺部發炎，一人住進加護病房，還有一人尚在普通病房。他提醒，疫情惡化是千真萬確，千萬不能掉以輕心，尤其體現新年期間，勿要舉辦家庭親友聚會，避免病毒感染。

洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）11日24日即宣布，所有從其他州或國家進入洛市的旅行者，都將被要求填寫在線表格，以確認和知道加州建議的14天隔離。該項宣布並於11月25日開始落實，所有到達洛杉磯國際機場和范奈斯機場的乘客將看到標誌和消息，提醒他們填寫表格。

這也是為什麼洛杉磯機場（LAX )要求到外州及出國返洛的旅客，需要至travel.lacity.org網上填寫線上表格之故，且未填寫者將處以高額罰款。本報記者致電LAX警局，詢問如何對未填寫旅客強化執法。值班警官表示，會根據未填寫表格旅客地址，寄發一封信及罰單。據有航空公司發出提醒旅客通知稱，這項違規罰款達500元。然而罰款歸罰款，至於旅客是否會自主隔離，卻沒有任何單位監督。