南加內陸兩縣染疫者 飆破20萬例

河濱社區醫院醫護人員接種疫苗。（社區醫院臉書）

截至5日，南加州 內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣新冠肺炎感染者均突破20萬例。增速令人驚訝。其中河濱縣死亡數也破2000例。為讓民眾更清楚接種新冠疫苗 進展，河濱縣設立專門資訊網站。

目前河濱縣COVID-19感染者是20萬56例，死亡2098例；聖伯納汀諾縣感染者21萬3357例，死亡1450例。新冠疫苗接種成了當務之急。從疫苗接種情況看，河濱縣截至3日，共收到2萬5310劑疫苗，目前已經有1萬7294人接種。

內陸兩縣均設立專門資訊網站，提供居民查閱。網站上提供資訊內容包括該縣現在獲得多少劑疫苗、多少居民接種，哪一群人正在接種以及誰是下一次接種群體。聖伯納汀諾縣發言人沃特（David Wert）表示，繼河濱縣後，該縣也會很快設立相關資訊網站。河濱縣發言人弗德芮柯（Brooke Federico）也說，疫苗接種資訊網站於5日開始運作，會在周一至周五更新相關資訊。目前河濱縣一線醫護人員、療養院居民正在接種疫苗，接著會提供75歲以上長者、警消人員、副食超市、教師及郵局人員等接種。

聖伯納汀諾縣醫院已經獲得輝瑞及莫德納疫苗總計3萬4210劑，已經安排接種了2萬3456劑。第二次輝瑞疫苗注射準備本周完成。

據統計，河濱縣目前檢測 呈陽性比例是23.1%，入院患者1615例，包括加護病房的約342例。聖伯納汀諾縣檢測陽性比例12.2%，入院患者1763例，加護病房有約346例。