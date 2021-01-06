中國回美第三國隔離 星國、迪拜性價比最優

在第三國的酒店要住滿14晚，而不是13晚14天，曾有客人因為沒住滿14晚入境美國時被遣返。（檔案圖）

雖然美國疫情日益嚴重，但對於留學生和必須來美的中國 民眾來說，如何入境美國是很多人關心的問題。哪些人能獲得隔離豁免，哪些人必須去第三國隔離，以及選擇哪裡作為隔離地性價比最優，都值得關注。

旅遊業者Vincent張表示，美國公民和綠卡都可獲得隔離豁免，公民和綠卡的家庭成員比如美國寶寶的父母，公民和綠卡的配偶和未成年子女可獲得豁免，但是如果公民和綠卡持有者已年滿21歲，其父母就沒有豁免權，要和B-1/B-2，F-1/F-2，J-1/J-2，L-1/L-2，H-1B/H-4等簽證一樣，去第三國隔離14天。現在世界很多地方中國公民都無法入境，比如加拿大、澳洲、紐西蘭、俄羅斯、泰國、馬來西亞、印度尼西亞及日本、韓國等。

他說，目前第三國隔離綜合性價比較高的國家，是新加坡 和迪拜（杜拜），有一點要注意，在酒店要住滿14晚，而不是13晚14天，曾有客人因為沒住滿14晚入境時被遣返。新加坡從2020年11月開始，允許中國公民持旅遊簽證入境。但中國公民必須直飛新加坡，不能從香港等地轉機。舊的旅遊簽證恢復效力，也可辦理新的旅遊簽證。起飛前需獲得新加坡的Air Travel Pass，落地後如核酸檢測呈陰性就可入境，且中國到新加坡，新加坡到美國都有直飛航班，距離比較近，當地防疫工作做的也很到位，相對更安全。

最吸引人的地方是，新加坡當地美國大使館可辦理簽證業務，對於那些需要更新簽證的F-1和工作簽證 的中國公民來說，非常便利。唯一的缺點就是新加坡物價比較貴，隔離期間酒店和機票總費用在人民幣4萬至6萬元左右（約7000至1萬美元），機票也相對難買一些。

Vincent張表示，迪拜也是不錯的選擇，對中國公民30天免簽，隔離酒店加機票的價格，比新加坡便宜1萬元人民幣左右（約1500美元），也有直飛航班且防疫效果不錯，但路程相對遠一些，當地的沒有中國公民辦理美國簽證的業務。

對於柬埔寨金邊、墨西哥坎昆作為第三國隔離， Vincent張不建議這麼作，他說，這兩個地方防疫做的不太好，當地感染嚴重，安全指數低，雖然價格便宜，但可能得不償失。還有人推薦的塞爾維亞，他也不建議，因為當地的航班經常會臨時取消。