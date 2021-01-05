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加州企業紓困金 非公民也可以申請

記者李晗／綜合報導
申請交表細節，講座中都有提到。（趙翠薇提供）
申請交表細節，講座中都有提到。（趙翠薇提供）

加州面向小企業發放的疫情紓困金（Relief grant）計畫已經開放申請。申請者無需是美國公民或者綠卡持有者，只要是在加州做生意的人、以及持工作簽證、學生簽證、無證移民等，都可以申請。第一輪申請於1月8日截止。

舊金山非營利組織Global SF日前舉行線上雙語講座，Global SF行政總監趙翠薇（Darlene Chiu）表示，希望舉辦這個中文的講座能夠打破語言的限制，惠及更多的華裔商家。講座邀請紓困金的項目專員用英文講解，趙翠薇則用粵語和國語負責翻譯，同時視頻顯示教程內容資料也是中文。教程地址：https://www.youtube.com/watch?v=Cq6uTtQK89g&t，具體的材料準備和提交的標準、申請交表細節、郵件確認、資金用途等都有解答。Global SF是州府的合作方，提供諮詢服務，詳情可以查詢：https://www.globalsf.biz/covid19。

加州政府撥發約5億元紓困金，將由「Lendistry」作為平台中介來分發。「Lendistry」可視為是指定的第三方合作夥伴。紓困金預計分兩批發，不遵循先到先得原則。每一輪申請，將對仍在經營、運作的營利與非營利機構開放。每家企業可獲得最高2萬5000元的補助資金。

申請的資格則很簡單，年營收不得低於1000元，不得高於250萬元的加州中小企業。值得一提的是，申請者無需是美國公民或者綠卡持有者，只要是在加州做生意的人，像是工簽、學生簽、無證移民等，都可以申請。

這個項目與聯邦的「PPP」（薪資保護計畫）並不相同，而是針對在加州境內有辦公地址的小商業。因為項目不是先到先得，所以篩選的機制也備受關注。據介紹有以下標準：受到新冠病毒（COVID-19）疫情影響最嚴重的地區，詳情可見州府的網址（covid19.ca.gov/safer-economy/）；依據營收的損失，企業受到了嚴重的財務影響；某些受影響極大的行業，如零售業、餐飲旅遊業、醫療健康業及個人護理行業（美容美甲、健美中心及美髮店）；最後則是由女性、少數族裔、非白人或退伍軍人所有的企業（企業的至少51%的所有權由以上群體所有或負責日常運營）；及中低收入和偏遠的地區的企業。

申請的網址：CAReliefGrant.com。第一輪申請開始日期是12月30日（周三）至1月8日（周五）。

Global SF的行政總監趙翠薇特別舉辦雙語的講座，幫助華裔商家申請紓困金。（...
Global SF的行政總監趙翠薇特別舉辦雙語的講座，幫助華裔商家申請紓困金。（視頻截圖）

紓困金 加州 美國公民

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