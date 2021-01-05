第一夫人邀請 Cemala音樂學院華人學子疫情下赴白宮演奏

九成是華裔提琴手的洛杉磯Cemala音樂學院青少年弦樂團聖誕和新年期間受邀前往白宮演出，受到極大歡迎。（陳惠萍提供）

聖誕節和新年期間應邀前往白宮 的洛杉磯 Cemala音樂學院青少年弦樂團15名提琴手，已回到洛杉磯，這支主要由華裔提琴手組成的弦樂隊，過去十天的精采演出，華人社區與有榮焉。這些青少年和家長在疫情 嚴重的情況下，仍順利成行飛赴美東表演。

由指揮家Magdolna Berezvai帶領的Cemala青少年弦樂團，此次是繼2017年後，第二度應邀前往白宮參加聖誕和新年表演。白宮聖誕和新年演出，是白宮每年最盛大且時間最長的演出。從1923年開始，美國第一夫人每年都會在聖誕前夕用各種燈飾將整個白宮布置得煥然一新，聖誕和新年期間邀請外國友人、各地政要及其家屬、以及行業代表和社區義工前往參觀，共慶佳節；燈展期間同時邀請全美優秀或最有特色的音樂團隊現場表演，提供民眾視覺和聽覺全方位享受，成爲白宮近一個世紀的傳統。

2020年聖誕和新年白宮燈展秀現場音樂表演安排在華盛頓大廳舉行。洛杉磯青少年提琴手們的到來給冰雪中的白宮帶來南加州的陽光與活力，白宮的莊嚴和來自世界各地的遊人，更讓孩子們大開眼界。

「聖蓋博谷華裔青少年提琴手們此次白宮之行，相當不易」，疫情期間居中義務幫忙提琴手們聯絡練習場地的洛杉磯縣房地產上訴委員陳惠萍表示，由於疫情緊張，到處關門，孩子們接到白宮表演邀請後，卻苦於沒有足夠大的地方，讓他們在保持距離情況下集中練習。

阿罕布拉僑福地產老闆周秦得知難處後，伸出援手，大方提供場地，並在孩子們出發前夕特別為每人準備了巧克力；阿罕布拉副市長黃幼平也在市府大廳為孩子們送行，並特別贈送阿罕布拉市徽表示鼓勵；孩子們的家長克服疫期搭乘飛機的種種安全挑戰，全程陪伴前往華府，令人感動。

此次白宮演出的提琴手九成都是華人孩子，來自阿罕布拉、聖蓋博、聖瑪利諾、天普等多個華人聚居城市。13歲提琴手Andrea鄭表示，看到眼前不斷經過的人流，感覺到白宮的清新空氣，看到很多人圍在身邊駐足旁聽，感覺非常振奮和自豪。

此次白宮演出最小的成員只有八歲，對眼前的一切好奇不已，「我居然可以到白宮這麽著名的地方去演出」，華裔小提琴手Luoen劉說，在前往華府之前，好多天都興奮得不睡覺。同是八歲的David Xu表示，能夠到白宮參加聖誕新年演出，全家都與有榮焉，平常所有的艱苦訓練，現在想來都非常值得。

作爲洛杉磯地區知名的歐洲古典音樂學院，Cemala青少年弦樂隊近年先後應邀前往迪士尼、環球影城、海洋公園和湖人賽場表演，2019年曾前往義大利和東歐巡迴演出，2020的中國之行則因新冠疫情被迫取消。該青少年弦樂隊今年稍晚將應邀前往紐約卡耐基音樂廳表演。