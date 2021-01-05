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疫情激增 曼哈頓灘關閉公共座位區防疫

編譯組／綜合報導

為因應新冠肺炎疫情激增，洛杉磯縣曼哈頓攤（Manhattan Beach）市府官員3日晚宣布，在沿海城鎮發生創紀錄的新冠肺炎病例後，將關閉公共座位區。這個小城曾經以公共座位區「替代」被禁止的戶外用餐令。

曼哈頓灘將戶外用餐區改為公共座位區的方式，是在洛縣於12月發出區域性居家避疫（stay-at-home）令，禁止在餐廳、酒吧和釀酒廠進行戶外用餐命令後實行。讓民眾在假期期間，能在戶外座公共座位區休息。而民眾要待在公共座位區，須戴上口罩，避免與家庭外的人聚在一起，且禁止飲酒。

該市市府經理布魯斯莫（Bruce Moe）說，該市病例從11月1日的421例，增至至今的821起病例，幾乎漲了一倍，每天平均增加26例，創了該市紀錄。「我們必須繼續應對疫情不斷變化的情況，要求居民在可能的情況下待在家中，除非外出工作，購買生活用品或在戶外運動等。」他說，「儘管上個月該市消防員收到首批新冠肺炎疫苗，但疫情依舊嚴峻。」

曼哈頓灘官員也對出現在南加州的變種病毒感到擔憂。該病毒已在大熊湖發現一例病例，整個加州增加至六例。雖然變種病毒更易傳播，但專家說，沒有證據表明該變種病毒更易致命，或使疫苗無效等。官員在聲明中強調「我們必需努力減少疫情的傳播。」

疫情 變種病毒 曼哈頓

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