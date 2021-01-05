澆花草+高歌 施吾庠居家避疫不孤獨

長青會持續多年的新年聚會，因疫情而被迫中斷，但持續不斷地雲端活動，依然將大家的心聯係在一起。中間紅衣為年逾九旬的長青會創會會長施吾庠老先生，前左三、左四分別為現任會長徐倚文、馮月嫦。（記者楊青／攝影）

鑽石吧 長青會創會會長施吾庠，心有他人與服務，家有歌聲和植物，居家避疫 不孤獨，九旬生活有聲有色。

持續十個月的居家避疫生活，讓許多年輕人都大叫「太無聊」、「受不了」，不過對於高齡91歲的施吾庠來説，一個人的日子，照樣健康又愉快。

三年前太太不幸離世，施吾庠開始一個人的生活。「所幸女兒和兒子都非常孝順」，笑口常開的施老先生表示，同住在鑽石吧的孩子們每周末送來食品，幫忙打掃衛生，將父親的飲食供應安排好，女兒還每天晚上都會打電話來問候父親，確保一切正常。

不過每天的生活還是自己過。早年擔任台灣航運公司船長，施老先生至今保持著年輕時養成的良好生活規律。每天上午聞鳥叫即起床，做咖啡和早餐，並讀世界日報，幾乎將每個版面都看個透徹，足不出戶知曉天下事。因為動作不快，所以從上午10時左右就開始準備午餐。簡單午餐過後在自家後院繞彎走上3000步，再曬曬太陽，弄弄盆景，澆澆花草。

「下午3時開始是我一天中另一個最愉快的一小時」，施吾庠表示，長青會的十多個興趣班中，卡拉OK班是人氣最旺的一個，他自己多年來也特別喜歡唱歌，多次在長青會的大型活動中登台獻唱，現在即便在疫情 期間，每天下午還是和其他長輩們通過雲端相聚，拿起話筒，放聲高歌，孤寂的居家生活，聽到彼此的歌聲，看到彼此的笑容，寂寞全掃光。

疫情期間不能前往餐館吃飯，施吾庠開始學習烹飪，短短幾個月，從只會下麵條，現在已學會紅燒雞腿、清燉牛肉、羅宋湯等，解除孩子們的後顧之憂。

疫情期間，擁有數百會員的長青會的常規活動被迫中斷，十多個興趣班很快改爲網上教學。疫情期間的中秋節、聖誕節和新年，施老先生都提前發動理事會慰問各班，及時給予大家鼓勵。他表示，只要長青會還有比自己更老的會員，他服務大家的心就不會放下。