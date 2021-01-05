洛機場好冷清 N95口罩旅客行色匆

洛杉磯國際機場國際航廈人流不如以往。（張安妮提供）

新冠疫情 肆虐的2020年，旅遊航空業遭重創。2021新年伊始，華人民眾近日前往洛杉磯 國際機場 （LAX）接從國外回來的友人，發現疫情下的國際航廈樓仍頗為冷清，就連室內暖氣都不如往日充足，身心均感「寒冷」。

張安妮在3日早前往洛杉磯國際機場接一位從國外回來的友人，她當天早上7時左右驅車抵達機場，室外氣溫仍然較低。張安妮原以為，她可能不需要帶厚外套，只要停好車走進航廈，馬上就會暖和起來。而且即便稍冷，她也可以在機場買一杯熱咖啡禦寒。可是她抵達航站樓後，發現與設想的完全不一樣。不僅航站樓內冷得要命，想去買一杯咖啡，結果發現飲品便利店都關門。

「許多商戶都未營業，顯得很冷清」。洛杉磯是全美新冠疫情中，數一數二的高風險地區，可能因此很多國際旅客不會在此時光顧洛杉磯。張安妮表示，以往機場內有售賣行李箱、報刊雜誌、鮮花的小商店，如今也都未營業。

國際航廈通常出口兩旁圍滿接機民眾，如今榮景不再，整個抵達層大廳相當冷清。偶爾見到幾個抵達旅客，通常佩戴N95口罩。尤其是從亞洲飛抵的航班，還能看到全副武裝穿著防護服、戴著面罩的旅客。他們大多行色匆匆，不願在機場多逗留。

航廈外面的車輛也沒有往日那麼多，以前國際航廈外總有交通管制人員，不讓接機的汽車停留。而如今基本上看不到許多汽車停留，租車公司或是機場接駁車穿梭的身影亦很少見。張安妮表示，以往靠近國際航廈的停車場很容易停滿，如今她一進去就能輕鬆找到一樓最靠近出口的車位。

這趟接機之行，讓她看到不一樣的機場，與以往那個川流不息，車水馬龍的情況形成鮮明對比，她不禁感嘆，疫情帶來的衝擊太大，不知道何時才能恢復往日榮景。

不過國際航廈和國內航廈在疫情之下形成強烈反差。據主流媒體KABC報導，新冠疫情導致住院人數和死亡人數激增，也不足以讓旅客們在假日待在家中，3日（2021年第一個周日）成為疫情以來最繁忙的一個周日。美國聯邦運輸安全局（Transportation Security Administration）報告稱，3日有超過130萬人通過美國機場。該機構周末在全國檢查站對超過330萬旅客進行檢查。