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兆彩、勁球獎金破4億 買氣升溫

記者張宏／洛杉磯報導
蒙市聯菁書局4日有零星客人。（聯菁書局提供）
蒙市聯菁書局4日有零星客人。（聯菁書局提供）

因為接連無人獲得大獎，截至1月4日，兆彩（Mega Millions）和勁球（Power Ball）獎金紛紛破4億元，雖然4億獎金還沒有進入歷史前十名，但大獎在前，無形中刺激華人社區買氣。

兆彩在5日開獎的獎金達4億3200萬元，勁球在6日開獎夜最高獎金為4億1000萬元，將吸引大量華人購買。蒙特利公園市聯菁書局老闆古小姐表示，現在疫情日益嚴重，很多人都不敢出門，她也不敢營業太久，時常下午三、四點就關門。不過大獎在前，還是刺激民眾加注購買，以往買兩元的現在買十元，都是想試試新年手氣，相信開獎日當天購買的氣氛會更踴躍一些。希望南加能開出大獎，振奮被疫情影響的心情。

東區惠康書局的買氣也不錯，老闆Jacky表示，如果不是疫情現在肯定大排長龍，但疫情太嚴重，無法讓很多人都聚集在店裡，所以最近添置自動販賣機，方便顧客自行購買。4日買氣比平時旺一些，相信開獎日當天會更好。

華人丁先生每次買報紙時都會買彩券，現在有大獎更是會多買幾張。他說，他分別買了十元的兆彩和勁球，雖然越大的獎項，中獎機率越低，但是就是買一個希望和萬一。疫情讓人苦悶，買彩券和報紙是所剩不多的娛樂項目。

大獎當前，華人孫先生也想試試手氣，但他擔心疫情不敢出門。他表示，現在什麼都能網購，要是能在網路上購買彩券就好。

根據CNBC統計全美歷史上排名前十的獎金排行榜中，Mega有三次入圍，其他都是勁球獎金，目前排名第一的是2016年1月開出的15億9000萬元勁球獎金，其次是2018年10月開出的15億4000萬元的兆彩獎金。2015年2月的勁球獎金5億6410萬元排名歷史上最高獎金的第10名。如果本次兆彩和勁球繼續無人中大獎，很有可能擠進歷史前10的獎金行列。

兆彩（Mega Millions）和勁球（Power Ball）獎金紛紛破4億元...
兆彩（Mega Millions）和勁球（Power Ball）獎金紛紛破4億元。（聯菁書局提供）

勁球 疫情 華人

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