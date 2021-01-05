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加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

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不信新冠 可能死無葬身之地

洛城新語

美國新冠疫情嚴峻，根據霍普金斯大學數據顯示，至2021年元月3日至少有2062萬人確診、35萬人病歿。對於35萬人喪命，川普仍然宣稱這數字「被誇大」。公衛官員雖然駁斥川普的說法，但在防疫緊要關頭，由於仍有川粉堅持「新冠」是騙局，徒使防疫工作事倍功半，只能眼睜睜地看著病歿數字往上攀升。

近期因為感恩節、聖誕節群聚增加，節後確診、住院、死亡人數大幅上升，南加各醫院重症監護病房（ICU）空床率所剩無幾，數度拉警報，急症病床甚至被挪用，只得在走道上或救護車上處理急診病患；即使如此，質疑新冠是騙局仍時有所聞，令在第一線冒險搶救病患的醫護人員大嘆不值。

各醫院新冠病患如潮水般湧至，仍有人認為是虛構；處理人生最後一程的殯儀館也發出警訊，一時難以承受如此多往生者，「要安葬至少得等兩個月」；墓園與火化場更是應接不暇；更甚者如此時趕上新冠死亡潮，有可能殯儀館、墓園無暇處理，到時挪不出檔期，結果是屍袋一捲，草草了事。

目前加州的新冠疫情有多嚴重，阿罕布拉市華裔醫師一語道破，他沉痛地表示：「好像第三次世界大戰爆發」。

世界大戰爆發，民眾仍可掌握敵人動態，看到血淋淋的戰場畫面，老百姓自然會有避戰防備之心，減少不必要的傷亡。

如今面對的新冠病毒，無聲無息，卻無所不在、無孔不入。也因此有一些自認天賦異稟，身強體壯者毫不以為意，對於防疫之說嗤之以鼻。更有些堅認新冠疫情是騙局，加上跟隨川普藐視病毒的民眾，逢疫必反，堅稱戴口罩妨礙自由，即使公衞專家提出科學報告、專業數據，仍然難以動搖這群自以為是的「疫外之民」，新冠疫情在南加日趨嚴重，與這些居民漠視或淡化病毒的為害，或多或少有關。

不幸的是新冠病毒並不會因為個人的輕視就消失無蹤，反而因為不同的環境產生變種，傳播性更強。目前從醫療系統、急救管理到往生後事處理單位紛紛亮紅燈，告誡情況緊急，而不信新冠者恆不信，加上有影響力的政治人物如川普者，不是輕描淡寫，就是暗扯防疫後腿，既不尊重生命，也不體恤醫護人員冒著生命危險搶救新冠病患，於是出現這個場景，35萬人死於新冠，遠遠超過911恐怖攻擊死亡人數，只當做統計資料，卻是冷冰冰、無血無涙，官方既無悼念悲憫之心，更甭提防疫無能的自我省思！ 

新冠病毒依照目前這情勢，疫苗開打緩不濟急，不信新冠者仍然我行我素，馬照跑、舞照跳，病毒不降臨其身，就是不信，唯有那天突然病發，送去急診，那時發現急救無門，沒有ICU，沒有氧氣，沒有足夠的護理人員，甚至生命最後一刻因新冠病毒在身，無法握住親人的手，到那時相信真有新冠病毒已太遲了；可悲的是這群人太多，很有可能屆時墓園排不出時程，死無葬身之地！

防疫 疫情 川普

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