我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

1張未繳款罰單 華男成通緝犯蹲牢1晚

記者高梓原／羅蘭岡報導
在美國，一次交通、違規罰單若不妥善處理，可能會給民眾帶來罰款甚至牢獄的後續麻煩。（網路照片）
在美國，一次交通、違規罰單若不妥善處理，可能會給民眾帶來罰款甚至牢獄的後續麻煩。（網路照片）

美國對罰單的處理如若不當，不僅可能遭罰款，更可能因未在規定時間內出庭，被冠上藐視法庭罪，遭逮捕甚至通緝，導致個人背景留下污點。在蒙特利公園市工作的張先生，就因為一張隨地亂扔菸頭的未繳款罰單，遭攔停、逮捕，並莫名其妙蹲了一晚看守所。

張先生透露，有一天凌晨剛從工作的餐館開上高速路，隨即被後方警車閃燈攔停。當時一頭霧水，可是接下來發生的被捕、入獄遭遇，卻出乎他意料。

他說，警車走出兩名警員，在詢問個人信息後，要求他下車，隨即竟被戴上手銬押入警車，警員說「你身上有一個通緝令」，隨後他被押送到聖谷附近某城市警局，關入看守所內。他才從警員口中知道，此次被捕是因為有一次公共場合抽菸、隨地扔菸頭的罰單未繳，且未出庭所致。

張先生回憶起2019年初在一個飯店前抽菸，被警員開罰單的前後，記得當初僅收到一張黃色罰單，並沒有得到其他如何繳費的信件。在出庭日前兩周曾到巴沙迪那法院詢問如何繳費，但工作人員表示系統中查不到該罰單相關信息，可能警員還未提交相關報告。

他之後在出庭日又一次到法院諮詢，依舊得到相同答案，後來也有三、四個月每周都上網查詢罰單信息，看是否可以在網上付款，但都沒有結果，最終以為此事已經過去，可能警員忘了提交相關報告便沒再當回事。沒想到卻被加上藐視法庭的通緝令。

從看守所出來後，張先生到法院向法官說明此事，雖被取消通緝令，但他擔心此次逮捕紀錄，可能對他未來入境和在美國變更身分會有不良影響。

類似交通罰單、公共違規罰單未繳，而導致民眾被追繳罰金，甚至與張先生類似遭通緝的案例不在少數。

律師劉龍珠表示，華人社區發生類似事件，可用「普遍」形容。一般都是因為民眾以為詢問過法院一兩次，卻沒有罰單信息，就以為事情已經過去。但其實案子卻未了結。一般警察開具罰單後，會上交給檢察官辦公室，後續處理都是由辦公室發出繳費或者通知出庭的正式信件，即便案件一年內最後被決定不予起訴，辦公室也會發出案件被撤銷的正式信函，所以民眾不應抱有案子沒有被警員呈遞，或案件被檢察官辦公室遺忘的僥倖心理。

他提醒，大部分罰單會註明是輕罪（Misdemeanor）或Infraction（違規），如果屬違規一般不會有出庭日期，即便有，也是繳納罰金即可了事。但無論哪一種情况，民眾如果沒有按時出庭，都算觸犯藐視法庭輕罪，只不過先前罰單是被輕罪指控的人，很可能會被法庭追加通緝令，而因違規觸法者若過度逾期，可能會被討債公司催繳罰款。

劉龍珠建議民眾，未來處理類似案件，首先不要抱有幻想和僥倖，如果未收到繳費或出庭的正式信件，應該在一年內不斷詢問檢察官辦公室案件是否更新，避免後續不必要的麻煩。

通緝 美國 警察

上一則

戶外用餐禁令持續 華人業者願配合

下一則

槍擊案1天2起 聖蓋博谷2死

延伸閱讀

男子闖日皇住所 待了2小時才被捕

男子闖日皇住所 待了2小時才被捕
房東房客有矛盾 依法處理才能維權

房東房客有矛盾 依法處理才能維權

洋人餐廳不服從理直氣壯？律師：居家避疫令不具法律效力

洋人餐廳不服從理直氣壯？律師：居家避疫令不具法律效力
移民政策緊縮 華人返鄉、自救

移民政策緊縮 華人返鄉、自救
擔心美國移民政策放大招 申請者放棄或曲線自救

擔心美國移民政策放大招 申請者放棄或曲線自救
限制中共黨員及家屬入境 是取消十年簽證的信號？

限制中共黨員及家屬入境 是取消十年簽證的信號？

熱門新聞

副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

2020-12-29 20:25
陳先生Brea的工廠還在運轉著。 陳先生提供

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

2020-12-31 19:24
圖：請裁掉上面第一排英文字，及最下面的Logo及文字。

現代汽車 受評為2021最佳休旅車

2021-01-02 02:00
聖蓋博副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫

2020-12-30 02:17
吳承琮在洛杉磯北面一家醫院度過了近20天。（吳承琮提供）

華醫撿回命卻留後遺症 自述：病毒在體內如極速火車

2020-12-31 13:46
王先生拾起的冰雹如同玻璃彈珠一般大小，感嘆住在此地31年從未見過如此大的冰雹。（讀者提供）

彈珠大冰雹空降 南加一片銀白世界

2020-12-28 17:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長