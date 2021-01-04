1張未繳款罰單 華男成通緝犯蹲牢1晚

在美國，一次交通、違規罰單若不妥善處理，可能會給民眾帶來罰款甚至牢獄的後續麻煩。（網路照片）

在美國 對罰單的處理如若不當，不僅可能遭罰款，更可能因未在規定時間內出庭，被冠上藐視法庭罪，遭逮捕甚至通緝 ，導致個人背景留下污點。在蒙特利公園市工作的張先生，就因為一張隨地亂扔菸頭的未繳款罰單，遭攔停、逮捕，並莫名其妙蹲了一晚看守所。

張先生透露，有一天凌晨剛從工作的餐館開上高速路，隨即被後方警車閃燈攔停。當時一頭霧水，可是接下來發生的被捕、入獄遭遇，卻出乎他意料。

他說，警車走出兩名警員，在詢問個人信息後，要求他下車，隨即竟被戴上手銬押入警車，警員說「你身上有一個通緝令」，隨後他被押送到聖谷附近某城市警局，關入看守所內。他才從警員口中知道，此次被捕是因為有一次公共場合抽菸、隨地扔菸頭的罰單未繳，且未出庭所致。

張先生回憶起2019年初在一個飯店前抽菸，被警員開罰單的前後，記得當初僅收到一張黃色罰單，並沒有得到其他如何繳費的信件。在出庭日前兩周曾到巴沙迪那法院詢問如何繳費，但工作人員表示系統中查不到該罰單相關信息，可能警員還未提交相關報告。

他之後在出庭日又一次到法院諮詢，依舊得到相同答案，後來也有三、四個月每周都上網查詢罰單信息，看是否可以在網上付款，但都沒有結果，最終以為此事已經過去，可能警員忘了提交相關報告便沒再當回事。沒想到卻被加上藐視法庭的通緝令。

從看守所出來後，張先生到法院向法官說明此事，雖被取消通緝令，但他擔心此次逮捕紀錄，可能對他未來入境和在美國變更身分會有不良影響。

類似交通罰單、公共違規罰單未繳，而導致民眾被追繳罰金，甚至與張先生類似遭通緝的案例不在少數。

律師劉龍珠表示，華人社區發生類似事件，可用「普遍」形容。一般都是因為民眾以為詢問過法院一兩次，卻沒有罰單信息，就以為事情已經過去。但其實案子卻未了結。一般警察 開具罰單後，會上交給檢察官辦公室，後續處理都是由辦公室發出繳費或者通知出庭的正式信件，即便案件一年內最後被決定不予起訴，辦公室也會發出案件被撤銷的正式信函，所以民眾不應抱有案子沒有被警員呈遞，或案件被檢察官辦公室遺忘的僥倖心理。

他提醒，大部分罰單會註明是輕罪（Misdemeanor）或Infraction（違規），如果屬違規一般不會有出庭日期，即便有，也是繳納罰金即可了事。但無論哪一種情况，民眾如果沒有按時出庭，都算觸犯藐視法庭輕罪，只不過先前罰單是被輕罪指控的人，很可能會被法庭追加通緝令，而因違規觸法者若過度逾期，可能會被討債公司催繳罰款。

劉龍珠建議民眾，未來處理類似案件，首先不要抱有幻想和僥倖，如果未收到繳費或出庭的正式信件，應該在一年內不斷詢問檢察官辦公室案件是否更新，避免後續不必要的麻煩。