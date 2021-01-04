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諜影幢幢之完美間諜教案

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2020年回到「祖國」以色列的波拉德。(聯合新聞網)
2020年回到「祖國」以色列的波拉德。(聯合新聞網)

1980年代為以色列擔任間諜的前美國海軍情報官波拉德(Jonathan Pollard)，2020年12月30日飛抵特拉維夫機場，以色列內總理唐雅胡親自迎接，並奉上以色列護照。波拉德是美國歷來唯一因為當「盟邦」間諜，而被判處無期徒刑的美國情報官員，堪稱「完美間諜教案」。

波拉德的案例，彰顯了兩件事。其一，就算最親密的「盟邦」如以色列和德國，或者沒有那麼親密的台灣，美國仍然布置間諜，用盡各種最先進科技方法，刺探「盟邦」內部的政軍情報。同樣地，「盟邦」也是費盡氣力打探美國情報。

其二，在「虎膽妙算」(Mission Impossible)裡，國家否認你在執行政府任務，只是電視和電影的情節。但以色列總理親自到機場迎接波拉德的舉動，實際上是告訴所有為「莫薩德」(Mossad)效力的同志，「國家不會背棄和虧待你」，很值得陽明山「山上」和「山下」的單位好好學習。

波拉德是出生在美國的俄羅斯猶太人第二代，少年時期就很認同猶太文化，並關注二戰時納粹屠殺史實，進入情報圈前就謊稱，父親是中情局官員，自己則為莫薩德工作。大學畢業後，他先申請中情局工作，因測謊未過被拒，但後來被海軍情報局錄取為文職情報官，幾經波折才取得接觸情報的最高機密等級。

不同於一般「打入」或「拉出」模式，波拉德是自己主動向以色列空軍當時在美進修的一位飛官輸誠，願為莫薩德效力。提供美方內部的最高機密等級情報。波拉德後來被聯邦調查局盯上，他直接到華府的以色列大使館尋求政治庇護，但陰錯陽差被大使館門口的以色列警衛轟走，然後聯調局立即逮捕他。內唐亞胡正巧是當時的駐美大使。

波拉德被判處無期徒刑後，以色列政府曾公開向美國致歉，並透過各種管道，尋求美國總統給予特赦，但歷任多位國防與情報首長都表示強烈反對，他們認為，一旦特赦波拉德，等同為情報官員叛國開亮綠燈，萬萬不可。因此波拉德在獄中服刑30年後，並服滿在獄外的五年假釋監管期，最終才回到「祖國」以色列。

波拉德雖曾有最高機密等級，但只是海軍文職低階情報官。之所以稱本案為「完美間諜教案」，是因為經由本案可讓外界理解，凡是背叛美國利益的政府官員，不管你是猶太裔、華裔或任何族裔，美國必定給予最嚴厲制裁。再者，美國的「盟邦」會因時因地而變化，昨天的同志也可能是明天的敵人，但唯一不變的是美國國家利益。在這個大前提下，即便「盟邦」也得嚴加看管。所以會在盟邦安置臥底間諜，監聽盟邦政府主要官員手機，當然也符合美國利益。

前中華民國國安局駐美特派員汪希苓中將，曾在自傳裡說過，在特派員任內，他把當時美國高層官員透露給他，台灣研發核武的情報呈報給台北高層，沒想到不久後，美方布置在台灣的臥底人員，又把汪的情報回報給美方，於是美方開始調查到底是誰洩密給汪希苓，可見美方對當時「盟邦」著力之深。嚴格來說，美國沒有所謂「盟邦」，美國的國家利益才是第一優先。

座落於台北市內湖區金湖路100號的美國在台協會(AIT)，占地62公畝，耗資逾2.06億美元，費時16年才蓋好，腹地寬廣，外表看起來不像大使館，倒活像一座易守難攻的軍事碉堡。你真以為那裡只是辦辦簽證，舉行藝文活動和社交酒會的地方嗎？

1987年被捕前的波拉德。(美國海軍檔案照)，
1987年被捕前的波拉德。(美國海軍檔案照)，

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