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大華傳搶案? 警方：取貨糾紛

記者鄭敖天╱爾灣報導
非裔男與爾灣大華超市員工起衝突。(網傳視頻截圖)
非裔男與爾灣大華超市員工起衝突。(網傳視頻截圖)

近日有一則非裔男子與大華超市員工起衝突的視頻，在網路上流傳，有網路媒體聲稱，該非裔男拒絕結帳或搶劫所致。但經本報記者向爾灣警局（Irvine PD）求證，實為該男子取貨時與超市員工起衝突，並非拒絕結帳或搶劫案件。

在網傳視頻中，一名穿大華員工制服的男子，似被人推倒在地，同時兩名身著黑衣的年輕男子推著一輛購物車從超市走出，並對周遭人群高呼「離我遠點」（Get **** Away from me.）；另一名大華超市員工則急切告知倒地同仁趕快報警，還有華人顧客提醒趕快拍照留下證據。

該視頻在網上傳播後引發議論，有網路媒體聲稱，此事是因一名非裔男子購物後拒絕結帳而導致，引發部分華人對南加治安的擔憂。

本報記者向爾灣警局求證，爾灣警局發言人戴維斯（Karie Davies）受訪表示，視頻記錄時間為2020年12月24日，地點在爾灣市Culver Drive的99大華超市。當時有人報警稱發生一起盜竊案（Theft）。警方到現場後查明，推購物車出門者實為一名在線取貨應用程式的司機，該司機在取貨過程中，與大華超市員工發生了肢體衝突。但是，在警方到達超市前，該名非裔男子已駕車離開現場。

戴維斯表示，有關該事件的更多細節，爾灣警方還在調查當中。

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