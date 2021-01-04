疫情下 洛城幫派凶殺案激增

新冠肺炎疫情 爆發的2020年，洛杉磯市的犯罪活動也不平靜。統計指出，去年凶殺案、槍擊 案和汽車盜竊案激增，特別是槍擊案增加近40%，家暴 案也有所增加。與此同時，搶劫案下降17%，強姦案也下降25%。警方認為，槍擊命案大增的主因是幫派暴力升高。

負責追蹤洛杉磯犯罪趨勢的洛杉磯市警局數據驅動部門（Data-driven Compstat Division）指揮官Paul Vernon透過這些數據了解去年的犯罪變化，包括加州疫情激增、政府居家避疫限制，與去年夏天聲援反警察暴行的大規模抗議等對此的影響。

他研究導致犯罪變化的幾種可能性，包括非法毒品市場壓力，愈來愈多槍手在近距離開火，全市範圍內高犯罪率地區警員人數減少，任務變更，警員被隔離或生病等。

2020年1月至2月，槍枝暴力較2019年略上升。其他犯罪相對平穩。然3月疫情開始後，居家避疫啟動，犯罪模式開始轉移。隨著企業關閉，民眾待在家，財產犯罪下降。人們不再逗留街上，街頭搶劫案減少，性侵犯等其他案件也因沒人而降低。

唯一例外的是偷車。警方說，由於車輛一次停放數周，戶外人少，汽車很容易成為目標。一些無家可歸嫌犯偷車因偷車被捕者，根據新法又被釋放，一些為了降低監獄疫情傳播而提早釋放的犯人，也因同樣罪行再次被捕。

隨著天氣開始變暖，槍擊和凶殺案迅速增加，至12月的一個星期，出現14起凶殺案，45名槍擊案受害者，而2019年同一周則為四起凶殺案，17名受害者。至2020年，非官方凶殺案間總數為349起，比前一年增加38%，受害者幾乎達百人。

與此同時，12月初，逮捕人數和警察臨檢人數比2019年下降25%以上，暴力犯罪被捕人數下降11%以上，報案電話下降約5%。

至於家暴犯罪，據和平組織執行董事Patti Giggans說，致電該組織性侵犯的電話，疫情期間減少25%，家暴電話卻增加45％至50%。但他認為，過去婦女兒童遭受家暴，可通過工作環境或學校通報，今年學校關閉的情況，有可能家暴事件被低估。

警察官員認為，幫派暴力是2020年槍擊案增加主要原因，認為應該向市議會發出警告，若該市在日益嚴重的財務困境中解僱警員，情況可能更嚴重。

對此洛杉磯市警局局長摩爾（Moor）說，他不能說警察人數足夠，但警務人員在社區都有所作為。他認為疫情影響最不利的社區，是非裔和西裔社區。「他們缺乏工作和支持服務，容易獲得槍枝，這些都形成完美風暴。」他建議重建已被疫情摧毀的社區基礎設施，對減少暴力至關重要。

與此同時，警方批評者說，阻止暴力不是更多警員，而是將更多資金用於窮人，無家可歸者上，這些資金應該從洛杉磯市警局數10億元的預算中提撥。