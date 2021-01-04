槍擊案1天2起 聖蓋博谷2死

在聖蓋博的San Gabriel大道1800號街區發生警匪槍戰。（記者張宏／攝影）

聖蓋博 谷不太平，2日一天連續發生兩起槍擊死亡案件，一起發生在聖蓋博市，一名嫌犯與警察 發生槍戰被警員當場擊斃。另一起發生在鄰近的羅斯密市，一名西裔男子被槍殺，目前尚無兇嫌訊息。

聖蓋博市聖蓋博大道(San Gabriel Blvd.)大道2日晚11時39分發生警匪槍戰，聖市巡警在聖蓋博大道1800號街區截停一輛汽車。洛縣 警局發言人Tracy Koerner表示，一名男性嫌犯掏出手槍下車，隨後與警察交火。一名洛縣警局警員趕來支援，雙方發生槍戰，該男性嫌犯死亡，案件細節還在調查中。案發後，聖蓋博大道南北向交通，全面封閉至3日上午。

案發街區3日一切正常，當地靠近華人商業區，很多店鋪在馬路兩旁。聖蓋博副市長廖欽和表示，他凌晨3時看到市政經理2日晚上11時左右傳來的簡訊，報告有人與警察槍戰並被擊斃，所幸警員沒有傷亡。現在此案交由洛縣警局處理。

無獨有偶，距離聖蓋博市槍擊案不到兩哩的地方，2日下午4時6分也發生槍擊，地點位於羅斯密（Rosemead）市的San Gabriel Blvd. 2100號街區。洛縣警局值班警察Tony Moore表示，警方接到報警電話趕到現場時，發現一名西裔成年男性，下半身有多處槍傷。受害人經急救人員救治後送往當地醫院，但仍傷重不治在醫院死亡。有線索的民眾，可電323-890-5500與洛縣警局凶案組聯繫。如果希望匿名提供信息，則可撥打800-222-TIPS（8477）。

在3日San Gabriel大道2100街區恢復平靜，現場沒有發生過槍擊案件的痕跡。當地社區居民多數是西裔，也有華人居民。有鄰居表示，對此事毫不知情，只是聽到槍聲。