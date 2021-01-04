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救弱勢 台灣留學生研發專利「行動學習」系統

記者謝雨珊／洛杉磯報導
王世淵教導非洲孩子。（王世淵提供）
王世淵教導非洲孩子。（王世淵提供）

台灣留學生王世淵（Charles Wang) 在研究所畢業後留美發展，幸運受到主管賞識，靠著「往前衝」的一股幹勁，在聖地牙哥創立EQL Cloud Technology新創公司，致力於以幫助他人受到平等教育為目標發展，開發專利技術推行無網路「行動學習」系統，為偏鄉地區提供資源，優秀的表現受到台灣官方重視及讚賞。

留美發展期間，王世淵在教育上市公司擔任總監，服務客群多數為高端的學生及人群。他自謙不是個好學生，但肯努力。對於教育十分熱忱的王世淵，某天忽然動念，他因發現絕大多數公司服務有錢族群，而生活在金字塔底端的人群，較少得到服務，他以「有些人同樣聰明努力，只是沒有機會」的理由，決心帶著所學創業，幫助更多孩子有公平學習的機會。

他新創的公司一開始，專注於協助建立網路學校。但多數資源都放在金字塔上端的族群，底群容易被遺忘，且城鄉教育資源落差大，同時全球各地的許多偏鄉地區住家，根本沒有網路或是網路不好，尤其在疫情嚴峻下，沒有網路簡直是斷了這些地區孩子們的教育機會。於是，他致力於幫助這群人取得公平學習的機會，期望用「科技」解決問題。

他與團隊研發出擁有專利的「行動學習」系統，讓弱勢人群擁有「自學」的資源。他說，這項新科技在2018年開始在台灣偏鄉地區服務，學生即便在網路不好的地方，也可使用多媒體視頻及互動課程進行教育或自學。

這項「無網路」科技除在台灣偏鄉地區測試外，義大利、辛巴威、非洲、美國等地多所學校使用該系統測試，這項專利也保護提供商的內容，不被他人複製。只要將內容上傳至雲端平台系統，即可不斷擴充及更新教材。

他提到，去年11月因推行「行動學習」赴非洲一趟，發現非洲小孩其實很聰明好學，看到該系統提供他們公平讀書的機會，更促使他繼續將該技術發揚光大。

在這趟創業旅程當中，王世淵幸運地獲得一位最好的合作夥伴蔡柏生（Lucus Tsai)。兩人個性不同，但合作碰撞出的火花，卻是創業順利的原因之一。王世淵認為，在創業道路上，找到對的夥伴，才有辦法走的長遠。

協助他人不落人後的創業想法，讓王世淵受到駐洛杉磯經文處科技組青睞。2018年曾受中華民國科技部部長陳良基邀請、2019年受蔡英文總統召見交流，讚賞他對台灣偏鄉教育的服務。

EQL Cloud Technology創立於2016年，總公司位於聖地牙哥，在台灣及非洲設有子公司，目前新創團隊在成長當中，並獲台灣知名手搖飲料店迷客夏（milkshop）投資大力支持。

王世淵（Charles Wang) 為EQL Cloud Technology新...
王世淵（Charles Wang) 為EQL Cloud Technology新創公司的創辦人。（線上截圖）

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