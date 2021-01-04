雄中雄女校友會長 贈瓜果留餘香
將近一年居家避疫，南加州雄中雄女聯合校友會會長吳貞靜和先生柯清隆卻一直沒有閒著，打理家族生意的同時，利用業餘時在自家寬闊後院種瓜種果，一波波瓜果免費送給校友和長輩，溫暖人心。
「一直都有興趣和土地打交道」，吳貞靜表示，從小在高雄鄉間長大，鄉土生活成了一輩子的喜歡，搬家到奇諾後，寬闊的後院成了撫花弄草的天堂。
疫情期間，吳貞靜和先生經營的服飾生意未停歇，吳貞靜回到家最大的樂趣就是到後院打理花花草草和蔬菜果樹。兩畝多土地，種滿了絲瓜、蒲瓜、木瓜、橘子、青梅和各種水果。吳貞靜說，異國他鄉能到看到吃到家鄉的味道，感覺對鄉土的距離近了很多，除了自己吃，更多的是拿給朋友、校友和長輩們分享，「那是思鄉的味道」。
因爲先生和她本人先後擔任校友會會長，校友會理事會平常都喜歡到她家聚會，自家後院的各種特產，成了聚會時的美食與友人回家的伴手禮。即便在疫情期間，讓校友們戴著口罩到後院自由採摘，為大家無聊的避疫生活提供不少野趣。
吳貞靜從來沒有停止過學習。每年春天播種，怎樣施肥、水分控制、陽光調節，都是學問，比如木瓜雖然好吃，但遇到強風的年分，常常花蒂被吹落而碩果寥寥，和同好們教學相長，過程樂在其中，豐收的季節，則是皆大歡喜。
居家避疫期間，吳貞靜和先生沒有忘記服務社區，她發動校友會為鑽石吧高中捐款，支援學區疫情期間為學生提供免費午餐；還和85度C烘培店合作，將30多盒糕點麵包送給養老院，讓長輩們備感溫暖。
吳貞靜和先生健康的居家生活，雖然已過七旬，每天生活忙中有閒，其樂無窮。不久前，幫幫忙基金會特別授予吳貞靜大獎牌，感謝她為清寒人家捐贈一整車廂的衣物。
上一則
洛縣警局、市議會 將辦警民交流會
下一則
FB留言