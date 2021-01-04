雄中雄女校友會長 贈瓜果留餘香

開放自家後院果園，給校友們無聊的居家避疫生活提供了放鬆身心的窗口。（吳貞靜提供）

將近一年居家避疫 ，南加州 雄中雄女聯合校友會會長吳貞靜和先生柯清隆卻一直沒有閒著，打理家族生意的同時，利用業餘時在自家寬闊後院種瓜種果，一波波瓜果免費送給校友和長輩，溫暖人心。

「一直都有興趣和土地打交道」，吳貞靜表示，從小在高雄鄉間長大，鄉土生活成了一輩子的喜歡，搬家到奇諾後，寬闊的後院成了撫花弄草的天堂。

疫情 期間，吳貞靜和先生經營的服飾生意未停歇，吳貞靜回到家最大的樂趣就是到後院打理花花草草和蔬菜果樹。兩畝多土地，種滿了絲瓜、蒲瓜、木瓜、橘子、青梅和各種水果。吳貞靜說，異國他鄉能到看到吃到家鄉的味道，感覺對鄉土的距離近了很多，除了自己吃，更多的是拿給朋友、校友和長輩們分享，「那是思鄉的味道」。

因爲先生和她本人先後擔任校友會會長，校友會理事會平常都喜歡到她家聚會，自家後院的各種特產，成了聚會時的美食與友人回家的伴手禮。即便在疫情期間，讓校友們戴著口罩到後院自由採摘，為大家無聊的避疫生活提供不少野趣。

吳貞靜從來沒有停止過學習。每年春天播種，怎樣施肥、水分控制、陽光調節，都是學問，比如木瓜雖然好吃，但遇到強風的年分，常常花蒂被吹落而碩果寥寥，和同好們教學相長，過程樂在其中，豐收的季節，則是皆大歡喜。

居家避疫期間，吳貞靜和先生沒有忘記服務社區，她發動校友會為鑽石吧高中捐款，支援學區疫情期間為學生提供免費午餐；還和85度C烘培店合作，將30多盒糕點麵包送給養老院，讓長輩們備感溫暖。

吳貞靜和先生健康的居家生活，雖然已過七旬，每天生活忙中有閒，其樂無窮。不久前，幫幫忙基金會特別授予吳貞靜大獎牌，感謝她為清寒人家捐贈一整車廂的衣物。