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廢水驗新冠病毒 史丹福助社區監測公衛

記者江碩涵／史丹福報導
史丹福大學研究團隊設計出一套全新可檢測社區病毒感染量的「廢水檢測法」，圖為正在取得樣本。（史丹福大學提供）
史丹福大學研究團隊設計出一套全新可檢測社區病毒感染量的「廢水檢測法」，圖為正在取得樣本。（史丹福大學提供）

史丹福大學研究團隊設計出一套全新可檢測社區病毒感染量的「廢水檢測法」，目前已證實可以檢測出新冠病毒等病毒的含量，未來還可應用在其他病毒或公衛問題上，成為公共衛生政策發布的關鍵指標。

史丹福大學表示，透過廢水監測，可準確辨別社區新冠病毒感染的變化，不僅可檢測出廢水樣本中的病毒，還可以追蹤感染率是上升亦或下降。這項技術已經發表在「環境科學與技術」期刊上。

測試廢水可以更有效追蹤，並且補充公衛官員評估控制病毒時政策判別等更多訊息，例如增加更嚴格的政策措施，或施打疫苗政策。

主要原因是，這些廢水中其實也包含新冠病毒確診者身上的病毒，病毒透過患者的排泄物排放到廢水中，檢測廢水的濃度，能知道全體感染率等狀況。

史丹福大學土木與環境工程學教授博姆（Alexandria Boehm）表示，廢水測試是直接檢測水中RNA的傳導物質，並做出濃度的趨勢與分析，廢水的病毒濃度與社區感染率趨勢往往一致，也證實了透過廢水就能了解社區感染的狀況。

史丹福表示，尤其現在有許多無症狀、輕症新冠病毒患者，幾乎沒有被發現過，但這些人仍具有傳染力，也因此透過研究廢水的濃度，進而了解這個社區真實的感染狀況，提前做出更好的公衛政策。

分析廢水中的RNA，追蹤新冠病毒感染率的研究，已在全國興起。目前可達到的技術是，透過廢水處理設施的汙水，分離出病毒RNA，並經由複雜且高技術的回收過程鑑定，任何連結到下水道系統的廢水設施都能成為檢測對象，也因此樣本數更為擴大，更具效力。

史丹福大學研究團隊正啟動一項新的試點計畫，將在加州八個污水處理廠採樣，運轉時間為24小時，待計畫完成，將更能了解廢水檢測的成效，而除了新冠病毒外，未來也能應用在更多公共衛生相關案例。

檢測 史丹福大學 加州

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