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房東房客有矛盾 依法處理才能維權

本報記者／洛杉磯報導
阿拉巴馬州奧本市(Auburn)去年10月22日發生慘案，21歲中國留學生王卓斌（Zhoubin Wang）殺死男性華人房東，並重傷另外一名女性房東。（奧本市警方提供）
阿拉巴馬州奧本市(Auburn)去年10月22日發生慘案，21歲中國留學生王卓斌（Zhoubin Wang）殺死男性華人房東，並重傷另外一名女性房東。（奧本市警方提供）

阿拉巴馬州奧本市(Auburn)2020年10月22日發生一起慘案，21歲中國留學生王卓斌（Zhoubin Wang，音譯）殺死其男性華人房東，並重傷另外一名吳性女房東，此案具體細節警方還未公布。但根據華人社區論壇的各種線索，顯然是房東和房客矛盾引發的慘案。

本報也曾報導，華人房東因房客不交房租，導致無法償還貸款，房子可能要被法拍的事件。並因房東向房客催租不斷，造成雙方關係破裂，房客反倒以各種手法威嚇房東，讓房東嚇得搬出去住在親友家。

疫情下，房東和房客之間的矛盾更是頻生？在更偏向保護房客的加州，房東要如何保護自己？

王卓斌殺房東案在華人論壇上引發的激烈討論刷足75頁，不少作為房客和房東的網友都很有共鳴。一名網友表示，他不買投資房就是怕麻煩，不願意跟人扯這些事，即使買的話也會找管理公司，完全不打算跟房客有接觸。為這麼點錢把命送了，把一輩子毀了，真是雙輸。

有人站在房客立場，列舉遭遇的各種不公平對待，比如房東冬天不給開暖氣，夏天不給用空調，還不給用洗衣機，讓其用手洗衣。浴室待太久則會被偷聽，說浪費水。睡的晚被要求多交電費，看見刷碗用洗潔精，還冷嘲熱諷幾句。一名網友說，華人房東的理想房客是少吃少炊，最好當個不用電不用水的隱形人，只要按時交房租。

並有人站在房東立場，認為很多房客不守規矩，缺乏公德心，開著窗開空調造成不必要浪費，且法律保護房客，不交房租還能免費住好幾個月，趕人時房東還要自己花錢請律師。房東和房客住一起操心和在意的事情也多，一不小心還有性命之憂，風險高還沒有法律保護。

律師劉龍珠處理過多起房客和房東的糾紛。他說，這類糾紛案很普遍，相處好的不多。多數都有一個共同點，就是房客和房東之間有著不可調和的矛盾，且雙方瀰漫著中國思維的處理方式。多數房東沒有法律意識，違法而不自知。發生矛盾或者出現不交租現象，房東就斷水斷電、扔房客東西。

房東房客之間還會互相要挾，比如房客認為房東拿現金不交稅，房東認為房客有移民詐欺，這些都屬於違法行為。前者根據加州法律規定的Implied Warranty of Habitability，房東有責任提供有熱水暖氣，且讓房客安心居住的環境。後者則根據加州刑法519條，威脅（Blackmail ）這種互相要挾的行為屬於刑事犯罪。

他說，加州法律以保護房客為主，房東很多時候被告，是因為自身處理不夠嚴謹。比如華人房東喜歡以貌取人，而不是用信用分數說話，杜絕惡房客必須要先查信用。其次選擇房客前，可去縣政府法院網站，查詢該房客之前是否有打官司的歷史紀錄。另外雙方如用中文溝通，那租約必須是中英文兩份，否則房客有權裁定租約無效。

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