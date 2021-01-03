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罷免紐森再籌到60萬元 已有80萬個簽名

編譯組／綜合報導
加州罷免州長紐森的運動，近日再籌到60萬元，用作蒐集選民簽名之用。(Getty Images)
加州罷免州長紐森的運動，近日再籌到60萬元，用作蒐集選民簽名之用。(Getty Images)

加州罷免州長紐森的運動正在升溫；舊金山紀事報報導，運動再籌到60萬元，用作蒐集選民簽名之用；運動需要蒐集到150萬個有效選民簽名，才能啟動罷免選舉，目前已蒐集到80萬個簽名。

矽谷創投公司Sequoia Capital的里昂夫婦(Douglas and Patricia Leone)捐出10萬元，另外南加州爾灣的一家顧問公司「Prov 3:9」捐了50萬。這兩項捐款合共60萬元。矽谷的里昂夫婦是共和黨著名金主，在2020年大選中曾捐了不少錢給共和黨的候選人。

運動目前已蒐集到80萬個簽名，目標是150萬個，不過專家指出，工作人員可能需要蒐集到200萬個才夠，因為簽名要交給州務卿檢查，不符合規定的就不算有效。2003年前加州州長戴維斯被罷免，當時蒐集的選民就多達170萬個。

據政治新聞網站Politico報導，紐森陣營正日漸擔心罷免，因為除了紐森被揭發去法國洗衣房餐廳用餐違規的醜聞，他在本月初頒布的新居家令，令不少加州人感到不滿。

紐森陣營表面把罷免說成為川普支持者所為，但Politico指出，與紐森同黨的民主黨人也可能對他造成傷害，因為一旦罷免選舉成為事實，必定有不少民主黨人出來選州長，共和黨人雖然難以在加州贏得選舉，但紐森的民主黨人卻有機會取而代之。

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