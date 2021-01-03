亞凱迪亞市汽車盜竊猖獗 警籲提防

亞凱迪亞近日發生多起汽車盜竊案，嫌犯不僅偷車，還偷車上的零配件和財物等，警方提醒民眾在節假日時更要提高警惕。（亞市警局臉書）

亞凱迪亞 市近日發生多起盜竊案，尤其以汽車 盜竊最為猖獗，嫌犯不僅偷車，還偷車上的零配件和財物等，警方提醒民眾在節假日時更要提高警惕。

13日凌晨2時12分，在東Huntington大道102號的7-Eleven便利店，一名受害人給汽車加油時，有人打開她駕駛座的門，偷走了乘客席上的手袋。後來嫌犯被捕，他是來自鮑爾 溫公園市的39歲男子。

14日晚10時45分，位於Fairview道500號街區一處民宅發生汽車盜竊案，在12月12日至14日期間，一輛2002年福特Econoline汽車被盜走，警方調查時沒有找到任何監控資料和嫌犯信息。

17日上午10時12分，位於Diamond街100號街區發生汽車盜竊，有嫌犯在前日晚上進入停在路邊的一輛車子，竊取了化妝品和個人文件等物品。

19日發生兩起盜竊案件，早上4時15分，位於Elevado道1800號街區有人試圖入室盜竊，監控錄像拍下一名白人男子，身高5呎11吋，細長身材，頭戴黑色棒球帽，試圖進入一處民宅，但因房門上鎖，嫌犯未能進入。這名嫌犯也和當天同一街區的兩起汽車盜竊案有關。下午4時30分在位於La Porte街19號的Fox Junk Removal發生盜竊，監控錄像拍下嫌犯駕駛一輛沒有牌照的黑色休旅車，從這家公司的自卸車上偷走了催化轉換器(catalytic converter) ，目前警方根據監控錄像查案。