我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美死亡逾35萬 紐約州確診破百萬

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

亞凱迪亞市汽車盜竊猖獗 警籲提防

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞近日發生多起汽車盜竊案，嫌犯不僅偷車，還偷車上的零配件和財物等，警方提醒民眾在節假日時更要提高警惕。（亞市警局臉書）
亞凱迪亞近日發生多起汽車盜竊案，嫌犯不僅偷車，還偷車上的零配件和財物等，警方提醒民眾在節假日時更要提高警惕。（亞市警局臉書）

亞凱迪亞市近日發生多起盜竊案，尤其以汽車盜竊最為猖獗，嫌犯不僅偷車，還偷車上的零配件和財物等，警方提醒民眾在節假日時更要提高警惕。

13日凌晨2時12分，在東Huntington大道102號的7-Eleven便利店，一名受害人給汽車加油時，有人打開她駕駛座的門，偷走了乘客席上的手袋。後來嫌犯被捕，他是來自鮑爾溫公園市的39歲男子。

14日晚10時45分，位於Fairview道500號街區一處民宅發生汽車盜竊案，在12月12日至14日期間，一輛2002年福特Econoline汽車被盜走，警方調查時沒有找到任何監控資料和嫌犯信息。

17日上午10時12分，位於Diamond街100號街區發生汽車盜竊，有嫌犯在前日晚上進入停在路邊的一輛車子，竊取了化妝品和個人文件等物品。

19日發生兩起盜竊案件，早上4時15分，位於Elevado道1800號街區有人試圖入室盜竊，監控錄像拍下一名白人男子，身高5呎11吋，細長身材，頭戴黑色棒球帽，試圖進入一處民宅，但因房門上鎖，嫌犯未能進入。這名嫌犯也和當天同一街區的兩起汽車盜竊案有關。下午4時30分在位於La Porte街19號的Fox Junk Removal發生盜竊，監控錄像拍下嫌犯駕駛一輛沒有牌照的黑色休旅車，從這家公司的自卸車上偷走了催化轉換器(catalytic converter) ，目前警方根據監控錄像查案。

汽車 亞凱迪亞 鮑爾

上一則

房東房客有矛盾 依法處理才能維權

下一則

疫情混亂時代 柏加大研究：專注正向可緩解抑鬱焦慮

延伸閱讀

疫情下南加洛市整體犯罪率下降 車子盜竊案卻增加

疫情下南加洛市整體犯罪率下降 車子盜竊案卻增加

專挑華人區下手 輪胎盜竊團伙被捕控罪

專挑華人區下手 輪胎盜竊團伙被捕控罪
「專挑華人區好車下手」紐約皇后區輪胎竊盜集團被捕

「專挑華人區好車下手」紐約皇后區輪胎竊盜集團被捕
車主忘鎖車 亞市多起汽車盜竊案

車主忘鎖車 亞市多起汽車盜竊案

假日購物季盜竊增 南加河濱警局創意抓賊收穫大

假日購物季盜竊增 南加河濱警局創意抓賊收穫大
盜竊美甲店、餐館 史泰登島男子被捕

盜竊美甲店、餐館 史泰登島男子被捕

熱門新聞

副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

2020-12-29 20:25
華裔醫師林永健打完疫苗後，詳細記錄下自己出現的副作用。（林永健提供）

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

2020-12-26 14:30
陳先生Brea的工廠還在運轉著。 陳先生提供

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

2020-12-31 19:24
聖蓋博副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫

2020-12-30 02:17
吳承琮在洛杉磯北面一家醫院度過了近20天。（吳承琮提供）

華醫撿回命卻留後遺症 自述：病毒在體內如極速火車

2020-12-31 13:46
圖：請裁掉上面第一排英文字，及最下面的Logo及文字。

現代汽車 受評為2021最佳休旅車

2021-01-02 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選
正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服
女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸

女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸
不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了

不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了
廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要

廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要