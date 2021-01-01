做菜、學拉花 元旦華人宅家過

鄭琳達在疫情期間學會咖啡拉花，設計了一杯寓意新年的創意拉花。（鄭琳達提供）

2020年很不尋常，新冠疫情 肆虐改變了人們的生活方式。年末辭舊迎新，但是不能聚會狂歡；休假得空，但無法前往旅遊勝地遊玩；南加許多華人嚴守防疫規定，不希望給醫護人員增加負擔。這個新年可能過得比較平淡，但是難得家人團聚在一起守歲迎新，別有一番溫馨和親情。

家住爾灣花果山（Orchard Hills）社區的華人居民鄭琳達，新年要從一杯自製拉花咖啡 開始，希望新年新氣象，2021農曆牛年「牛氣轟天」。花果山社區在2019年底經歷兩次山火 ，第一次絲薇拉都山火（silverado fire），從住家後院就能看到火光，一片橘色的天空，社區居民被要求強制撤離，她在外逗留兩夜才得以安全返家。但沒想到未到一個月又發生了邦德大火（bond fire），所幸沒有被強制撤離。

在經歷兩次山火和近一整年的新冠疫情後，鄭琳達感嘆這一年真不易，因此會更加珍惜每一天，不會在南加疫情高峰期呼朋喚友聚會，給醫護人員添亂，只希望自己和家人身體健康平安，過一個簡約的新年。身為咖啡拉花高手，鄭琳達在新年之際提前做了一杯印著牛頭和2021的咖啡拉花，很有創意。

方先生一家人難得團聚在家跨年，各自動手準備拿手好菜，方先生自製小酥肉得到一致好評。（方先生提供）

「往年從聖誕節開始到新年這段假期，我們一家都在外旅遊度過，今年因為疫情哪裡都沒去」。華人方先生表示，他和太太平日忙於工作，孩子在外州上大學，只有趁著年底假期可以全家人一起出門旅行，從城市觀光到海島度假，或是去滑雪勝地過癮，「已經好多年沒有在家裡過節了」。

今年方先生一家人難得聚在家中跨年，雖有遺憾無法出門，但一家人團圓待在一起，方先生覺得也很滿足。跨年夜每個家庭成員將準備一道拿手好菜，美酒佳肴迎接新年，在餐桌上倒數跨年。