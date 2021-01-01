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超療癒…繪手紙線上課 招生中

洛杉磯訊
由樂活50加主辦，世界日報協辦的線上繪畫課程，第二期將推出「繪手紙etegami」。（樂活50加提供）
由樂活50加主辦，世界日報協辦的線上繪畫課程，第二期將推出「繪手紙etegami」。（樂活50加提供）

由「樂活50加」主辦、世界日報協辦的線上繪畫課程，第二期將推出「繪手紙etegami」，上課日是1日28日、2月4日及2月18日三個周四晚上6時半至8時半，學生年齡不拘。第三堂課的後半小時，授課老師林麗貞將增加教學她的紓壓畫系列「禪繞畫Zen Doodle」。

「繪手紙」是一種日本民間藝術，「e」代表Picture；「tegami 」代表Message。畫風漫不經意的繪手紙揉合了水彩畫與書法，隨興創作有圖案和文字的明信片或書箋，藉以拉近繪者、收信人與受繪物之間的關係，更透過畫作來表達思念、寄予祝福。

「不用畫得好，畫得不好更好」，是繪手紙創始者小池邦夫的座右銘，這種理念正是鼓勵大家嘗試參與，不用擔心畫不好，字也無須寫得美，只要用心、簡單隨性，把關懷和愛散播出去就是。

林麗貞指出，「繪手紙」的繪畫圖案多是大膽、樸拙且即興式的慢慢勾畫，因此，建議養成經常練習觀察身邊事物的習慣。作畫的過程中，儘量將專注力集中在當下，留白處可點題字句來寄「情」畫「語」。繪手紙在美術教學受到青睞，並非將物件畫得美輪美奐，而是在繪畫過程中，身心得到放鬆。此療癒性的娛樂藝術亦成為當今減壓工作坊新寵。

1月28日起的三堂課中，林麗貞將教學員們分別在尺寸不同的卡片、水彩紙、金邊紙板上習作。為迎接新的一年，習畫內容寓意歡欣祝福，包括：(一) 蔬果總匯畫家常：可畫水果、蔬菜、魚蝦、鍋碗，(二) 牛轉紅運迎新春 ：可畫牛圖、炮竹、吉字、福袋，(三)鳥語花香喜福繪 ：可畫花草、鳥蟲、盆栽、春意。學員們也可依自己喜歡的題材自由發揮。

林麗貞在南灣區指導兒童及成人美術及科技課程達十餘載，於12月初結業的第一期「畫畫趣」零基礎遠距教學，是應主辦單位情商特為華人設計的美術課程，獲得相當好評，應學員要求續開班。擁有心理及工業工程雙學位的林老師善於運用工程上的邏輯分析來簡化教學流程，讓學員輕鬆快樂的完成作品。

「繪手紙etegami」線上課程報名截至1月15日止，學費90元 (另加材料費、運費為optional ) ，上課詳情及報名註冊可上網www.Happy50Plus.org或 電詢1-800-881-3466。

灣區 華人 世界日報

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