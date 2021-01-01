鑽石吧長青會 疫情下持續服務長者

鑽石吧長青會疫情期間全方位服務長輩，在聖誕和新年期間慰問各班班長和領頭人，感謝他們的辛勤付出。（記者楊青／攝影）

疫情 無情人有情。鑽石吧 長青會在疫情期間，持續線上線下全方位服務長輩，在網路小組和各班班長線上持續提供和帶領長輩們舉辦活動的同時，長青會也在聖誕和新年期間慰問班長和領頭人，感謝他們辛勤付出。

鑽石吧長青會聯合創辦人暨榮譽會長施吾庠和會長徐倚文，在2021年新年前夕向長青會十多個興趣班的班長郵寄賀卡和禮物，感謝他們自疫情發生大半年以來，堅持在網上帶領長輩開展各種活動，為長輩們的居家避疫生活增添活力；長青會並感謝全體理事的辛勤付出。

長青會理事翁明雪表示，疫情打破人們的生活常規，長青會多年來幾乎每天在鑽石吧中心舉辦的各種興趣班和活動也被迫停止，所幸長青會很快將實體課程轉爲網路，讓長輩會員們的生活盡量接近原來的軌跡。

疫情數月以來，長青會每週一到週五的課程一直持續進行，包括英文課程、編織班、卡拉OK班、書畫班、養生太極班等等，長輩們樂此不彼。其中編織班由嚴金枝老師教打毛衣、圍巾、背肩、帽子、手套、襪子等等，學生們一件件完成，有些自用，有些作爲聖誕和新年期間送給家人和朋友的寒冬禮物，傳遞人情和溫暖。

由會長徐倚文帶領的卡拉OK班更是每天高潮迭起，大家一曲又一曲高歌，美妙歌聲經網路飄蕩在每個家庭，歡樂滿點。由潘金枝和林進二兩位老師帶領的國畫及書法班，學生們已創作不少精彩作品，預期在2月中旬舉辦的長青會書畫嘉年華會上一展身手。

「我們特別要感謝施伯伯的帶領」，長青會公關負責人、核桃 谷聯合學區教委佟儀表示，榮譽會長施吾庠已九旬高齡，但一直不忘服務大家。20多年來，長青會與鑽石吧市政府和洛杉磯縣都有很好合作，為會員們爭取到很多福利，持續為長輩們提供豐富多彩的退休和晚年生活，在很大程度上解除了晚輩們的後顧之憂。

施吾庠表示，只要長青會還有比自己更年長的老人，他就會一直堅持為大家服務。他感謝長青會的理事和各班班長長期義務服務，更期望新年疫情早日過去，長輩們早日團聚，回歸正常的生活。