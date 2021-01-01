海灣村好菜上桌 邀你飲茶看報

海灣村不僅提供中西式多元菜色，並且堅持高品質食材和親民的價格。（取自海灣村臉書）

位於天普市（Temple City）毗鄰亞凱迪亞 市的港式餐廳「海灣村Bay Garden Cafe」，提供中西式多元菜色，並且堅持高品質食材和親民的價格。目前疫情 期間的外送業務中，更附送世界日報 ，讓食客在家也能滿足飲茶看報的習慣。

海灣村負責人Eva介紹，餐館兼具中餐和西餐，滿足多元需求。最招牌的莫過於龍蝦、牛排，餐廳疫情期間還有不少食客光顧，「是因為捨得給人家吃好的，價錢又實惠」，她表示，好食材「客人一吃都懂」。該店通常進貨選擇級別高一點的新鮮食材，「不是那種不太好的，靠佐料的」，該店的牛排甚至都不用醃製，也不用加太多調料。

Eva表示，三杯雞、清湯牛腩、煲仔海鮮煲也非常受歡迎；蒜香骨選用排骨中間段，用料好，每天都會賣出超多份；金鯧魚也很划算，可以點整條選擇烹飪方法。「我們主打質量好，不會買便宜的食材」，她表示，「老闆自己過不了關，自己不願吃的也不會給客人吃」。而與此同時，菜色價格親民、實惠，許多懂的食客都會長期來光顧。

現在疫情期間只能外賣、外帶，食客無法再像以往坐在餐廳裡讀報喝咖啡。一些老顧客改不了生活習慣，於是還會特別來餐館買報紙，順便拿餐。最近特別活動時間，食客也可以外賣時獲贈世界日報。

海灣村位於9549 Las Tunas Dr., Temple City, CA91780，疫情期間營業時間為工作日早10點到晚8點，周末則是早9點到晚8點，訂餐電話626-285-2828。