洛杉磯7旬華翁投產口罩 慘遭滑鐵盧

陳先生Brea的工廠還在運轉著。（陳先生提供）

新冠疫情下從事口罩生意，許多人憑著想像認為是穩賺不賠的生意。然而七旬華人陳先生二次創業，做本地口罩加工生意卻遭遇滑鐵盧，包括面臨聯邦食品暨藥物管理局（FDA）檢測延遲、亞馬遜 貨品被下架等危機，導致百萬口罩被積壓，工廠最多能堅持一個月。陳先生新年願望是希望能找到新的投資 人和大的訂單。

今年70歲的Wing陳平安夜還在布瑞亞市（Brea）的口罩工廠忙碌著，來美國30多年的他一直做印刷廠生意，兩年前想退休就把工廠賣掉。本來可以退休賦閒在家，但是因為碰上疫情，以3月的時候美國到處買不到口罩之故，有台灣 的朋友找到他和另外兩個夥伴，表示願意投資在美國開設工廠生產口罩。

陳先生表示，他不是想發疫情財，但一方面是覺得身體還有餘力，一方面是想長期做本地口罩生產線，以防下次疫情爆發時，美國本土買不到口罩，於是6月時買了兩條口罩生產線。台灣那邊的投資人最初說要投資150萬到200萬元，但最後只投資80多萬元；他和另外兩個朋友每人入股2.5萬元。兩條生產線大概30多萬元，購買的熔噴布材料則是價格比較貴的時候買的。當時只想著口罩生產出來，在亞馬遜出售或者賣給醫療機構，應該能掙到錢。

然而他們生產出來的口罩一開始沒有通過測試，無法在亞馬遜銷售。經過一個多月測試之後，終於可在亞馬遜上線。但他不了解為什麼過了一陣子又被拿下來。提及由於他負責技術，一位合夥人負責行銷，他被告知是亞馬遜不准賣個人防疫用品。就這樣他們的零售渠道被封鎖，沒人知道他們在做口罩。

他們試圖找尋批發商，但是中國大陸的口罩太便宜了，他們沒有價格優勢。生產線建立的半年裡只賣了兩個大單給中部的一家食品公司。陳先生說，他們試圖聯繫醫療機構，但是對方需要他們提供聯邦食品暨藥物管理局的501K認證資料。由於他們做FDA的各種認證已經花掉4萬元，要等501K認證還需更長的時間和更多的錢，但是台灣那邊的投資人卻表示不會繼續投資了。

目前布瑞亞的工廠還在運轉，每月租金6000元。陳先生說，目前工廠擠壓了一百多萬個口罩，所剩材料還能再做一百多萬個口罩。如果一個月內能有資金或訂單，就還能繼續做。如果沒有投資人把資金補上來，可能就關門了。他們口罩使用的熔噴布都是台灣進口，質量材質都屬上乘，但無奈沒有銷售渠道。

陳先生2021年的新年願望就是找到新的投資人和大訂單，提及當初想二次創業時，太太並不同意，覺得他一把年紀了不需要再這麼折騰。但是他想嘗試一下，覺得他做過印刷廠，每天都在機器旁邊走動，對機器也很熟悉，應該做得起來。