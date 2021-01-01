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政府頻喊「狼來了」 居民果真大意了

洛城新語

身為全美疫情最嚴重地區之一，南加如今的「疫相」著實令人大跌眼鏡。一邊是醫院ICU滿載，屍體多到無處放；另一邊是商圈排隊似黑五、假日群聚無所懼。 政府防疫宣傳與政策，從3月起頻頻「狼來了」。結果年底「狼」真的來了，居民卻大意了，防疫政策也不如之前嚴格。

古希臘伊索寓言「狼來了」，講述的是「放羊娃兩次稱狼來了，以此戲耍農夫，結果第三次狼真的來了，卻沒人幫他打狼」的故事。而中國歷史上也發生過類似的事，周幽王為博美人一笑，「烽火戲諸侯」；導致犬戎進襲之時，無救兵勤王。

回顧加州政府3月至今的防疫宣傳，與上述兩故事異曲同工。政府官員一再稱「最黑暗的時刻將要到來」，並時常預測「疫情進入關鍵時刻，死亡人數恐持續上升」。正所謂，天天最黑暗，就沒有黑暗；總是最關鍵，居民怎知哪天該關鍵。防疫宣傳靠「恫嚇」，如同拉橡皮筋，長期保持緊張，自然會斷裂，居民的情緒張力亦是如此。

除了言論外，第一波疫情中採取的部分抗疫手段，也有過猶之嫌。在疫情遠未及當前嚴重、且醫療資源仍相對充裕的3月，要求美國海軍出動「慈悲號」醫療船馳援。結果該船停靠洛杉磯港七周就走，期間共收治77名病患。與之相對應的，是船上遠多於收治病患數量的800名海軍醫療與後勤人員。在此觀感之下，不免讓民眾留下政府「小題大做」的印象。

在沒有風險收益報告、缺乏科學數據佐證的情況下，採用「封城」方法抗疫。過早把底牌打光，以致疫情更為嚴重、醫療資源更匱乏的當下，「封城」政策卻因民意反彈，出現限制比之前少的怪象。例如洛杉磯縣4月執行的封城，商圈室內營運盡數關門。如今ICU滿載，屍體多到無處存放，室內商圈卻可以在20%容客量前提下營運，形成商戶門口大排長龍的景象。

作為第一批封城的地區，南加疫情如今卻是全美最嚴重之一，這多少有些諷刺。美國權利自下而上，民選官員施政必須考慮選票，注定定無法如部分國家「不惜一切代價」，嚴格執行極端防疫政策。論語中說，做事、施政應循序漸進。倘若當局此前不要頻喊「狼來了」，封城依具體情況逐步升級，給予商業喘息之機。民眾對待抗疫，也不會如今天這般大意。

疫情 封城 防疫

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