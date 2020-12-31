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2華人捐贈網站意外爆紅 大捐贈者找上門

記者鄭敖天／洛杉磯報導
donateppe.org網站主頁截圖。（網站截圖）
donateppe.org網站主頁截圖。（網站截圖）

疫情期間，許多亞裔憑藉聰明才智和社會資源，為美國抗疫做出巨大貢獻，其中蔡凱仁（Karen Tsai）和孔德宇（Deyu Kong）便是佼佼者。他們努力建設的個人防護設備（Personal Protective Equipment）捐贈網站donateppe.org，在不到一年內，成長為一個醫療防護物資捐贈品超過百萬件的大型慈善網絡。

不但幫助美國境內數百家醫院、敬老院和街友庇護所度過難關，捐贈對象更開始向海外擴展。同時連諸如福特（Ford）這樣的大捐助者，也找上門來，請他們幫助尋找捐贈對象。

談到建立網站一事，蔡凱仁和孔德宇都表示，都沒有想到3月時的一段善念，最終造就了一個如此成功的非盈利慈善組織。蔡凱仁表示，作為醫生的她最初聯繫從事工程行業的孔德宇時，目標不過是建立一個可以幫助地方醫院的捐贈網站。但當網站開始運行後，兩人都意識到可以通過這個平台幫助更多人。

孔德宇說，他們最初捐助的對象都是在加州境內。但隨紐約疫情不斷惡化，逐漸萌發了將援助之手伸向外州的想法。在與紐約慈善組織接洽後，來自donateppe.org的第一批援助物資成功抵達了當時在疫情中心的紐約，這一成功嘗試不僅令他們信心大增，也讓更多人知道了donateppe.org的名字，從而讓福特（Ford）等大捐助者找上門來，請他們幫助尋找捐贈對象。

蔡凱仁表示，donateppe.org的成功，離不了志願者和全美各地合作夥伴的努力。在疫情最嚴重時，該網站有來自各行各業的近數十名志願者參加，其中既有還在讀書的醫學院學生，也有在華盛頓的知名律師。在他們的幫助下，該網站很快便完成了非盈利組織的註冊，捐贈活動也逐漸走上正軌。通過與來自各地的慈善組織合作，從該網站籌到的醫用器具，被迅速送往全美各地急需醫療防護器具的醫院、敬老院、街友庇護所和食物銀行，為成千上萬的美國人提供急需的醫療保護。

在談到創建該網站的感受時，孔德宇表示，他最驕傲的是看著donateppe.org在大家努力下一點點成長起來。擁有工程師背景的他在建立網站時，曾經連續多日不睡，下班後就立即投入網站設計工作。而在網站成功建立後，如雪花般的求助郵件也超出兩人的意料。儘管在創建和運營網站期間付出很多辛勞，孔德宇依然表示，為充滿熱情的事業付出，永遠是值得的。

在談到該網站的未來時，蔡凱仁說，隨著美國醫院醫療用具的配給逐漸充足。他們的捐助對象也開始逐漸向社區轉移。同時，也開始與海外的慈善組織合作，向急需醫療物資的非洲國家和南美洲國家捐獻各種醫療防護用具。只要疫情沒有消失，那麼donateppe.org的使命就不會結束。

蔡凱仁（Karen Tsai）照片。（蔡凱仁提供）
蔡凱仁（Karen Tsai）照片。（蔡凱仁提供）
孔德宇（Deyu Kong）照片。（孔德宇個人網站）
孔德宇（Deyu Kong）照片。（孔德宇個人網站）

疫情 美國 紐約

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