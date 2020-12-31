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華美博物館 參與格蘭公園藝術跨年展

【洛杉磯訊】
華美博物館再度應邀參與格蘭公園(Grand Park)之公共藝術展及除夕倒數跨年慶祝活動。（華美博物館提供）
華美博物館再度應邀參與格蘭公園(Grand Park)之公共藝術展及除夕倒數跨年慶祝活動。（華美博物館提供）

華美博物館再度應邀參與格蘭公園(Grand Park)之公共藝術展，及除夕倒數跨年慶祝活動。華美博物館之友會會長阮桂銘將於2020年除夕夜，在Fuse TV電視頻道中亮相，介紹公共藝術展及社區代表之心聲。

格蘭公園公共藝術展之主題是：「訴說我們的現況，展示我們的未來」(Ground Our Present Dot Our Future)。這項公共藝術展的目的是藉著格蘭公園與社區建立充實、互動和對話，展覽時間為即日開始至2021年1月25日。

為支持格蘭公園的公共藝術展，華美博物館邀請十位社區代表參與，包括：郭民生、劉冰、鄭舒蘭、Michelle Wong、羅笑娜、阮桂銘、張耀龍、Juily Phun、Jenny Dorsey、Jaclyn Ke Yin Kalkhurst，他們分別以中文或英文訴說個人的心聲。

華美博物館與其他六個組織一起提供超過74個地面標貼，標貼上展示各社區代表的心聲及祝願，這些地面標貼在整個公園的走道上都可以看到。這些地面標貼，展示了洛城不同族裔民眾的心聲，其中年紀最小者只有八歲，最年長者88歲。民眾若計劃前往參觀，請保持社交距離，並戴上口罩以確保安全。

此外，為配合格蘭公園除夕倒數跨年慶祝活動，華美博物館之友會董事會主席阮桂銘，將於12月31日除夕晚上，與其他團體六位代表一起在Fuse TV電視頻道、Fuse’s YouTube Channel、 Grand Park’s YouTube channel 、 NYELA website  等串流媒體頻道亮相及發言。慶祝活動將於太平洋時間星期四除夕晚上11時開始。觀眾請查詢所屬住區之Fuse TV電視頻道編號。

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