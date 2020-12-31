駭客攻擊美國 怎麼回事？

美國 有全球最先進電腦科技，從早期IBM到近年微軟、蘋果到特斯拉，科技執世界牛耳。CIA前雇員史諾登洩密透露，國安局(NSA)擁有全球最強大電腦系統，「稜鏡計畫」監控全球通訊，無所不能。但為何這兩年美國頻傳被中國、俄羅斯駭客 攻擊？是美國螺絲鬆了，國勢走弱，科技被超前，抑或擺哀兵姿態，找藉口向外國找碴？

近月來，無論川普政府或即將執政的拜登 團隊，頻頻發出眾多聯邦機構遭駭客大舉入侵的指控。川普總統刻意淡化網路間諜活動的嚴重性，質疑把大規模網攻歸咎俄羅斯不正確，「或許那是中國」。拜登也說，他的政府會積極面對網路攻擊，幕後的人會付出沉重代價。

商務部等六個聯邦部門，最近頻遭駭客攻擊。早在2015年，聯邦政府人事管理局就被駭客入侵，竊走400萬筆公務員資料，包括現任或退休者。美方說，正調查是否是中國駭客所為；北京則否認。

但歐巴馬政府追查半天，未見下文。到底美國損害多大？誰幹的？美國採取哪些補救或反制措施？好像雷大雨小，到底是政府「遮醜」或涉及國家機密，不便公開，讓外界疑惑。

川普、拜登前後任總統都對駭客攻擊美國政府機構表態，顯然問題不單純。但美國民眾有權質問，身為科技最先進國家，CIA和國安局有超強能力，譬如派無人機狙殺伊朗軍頭、監聽盟邦德國總理梅克爾手機通話，依此類推，怎麼美國政府防護這麼薄弱，好像紙窗戶般一戳就破？

美國財政短絀，政府電腦很多是老掉牙的祖父級裝備，防衛能力低劣，是原因之一。電腦防火牆不夠強大，政客為爭選票討好民眾，很多錢花在濫發福利或支出浪費上，以致電腦系統不堪一擊。美國空有一流尖端科技，卻讓中俄和職業駭客進出自如，像吃豆腐一樣容易。

正如共和黨籍聯邦參議員羅穆尼說的，網路入侵就像俄羅斯轟炸機一再飛越美國，卻未被偵測到。川普向來主張對外強硬，他否認俄羅斯是禍首，反而指中國更可能是黑手。但無論是誰，駭客常經由許多國家電腦「跳躍」式手法進攻，隱藏自己位置，攻擊美國、竊取先進武器、疫苗研發等機密，美國如果防不了、抓不到，不是人謀不臧，就是科技優勢消失了。

再說，掌握駭客證據很難，需要多年，即使抓到幕後黑手，用經濟制裁嚇阻作用有限，不少國會議員主張美國應發動網攻反擊；但如此無異成國家間的新戰爭形態，美國顧忌更多。

美國曾和以色列合作，用電腦病毒攻擊伊朗核武研發設施。或許因美國電網、交通運輸網，甚至衛星網路等都存在弱點，承受不起網路戰代價，所以只能口頭叫嚷隱忍，忍受被外國「駭侵」凌辱，變成「紙老虎」。拜登上任後如無法徹底解決，或許就證明美國真的走弱了。