醫師：補充維他命C、D 增強免疫力

華興保險舉辦疫情、疫苗相關問題線上講座。（網路截圖）

華人醫師提醒，即使注射疫苗 ，也不能對疫情 放鬆警惕，依然要做好防護，因為疫苗並未保證百分之百有效。醫師並建議為增強免疫力，可以適當補充維他命C或D，及其它保健品。

華興保險30日邀請兩位華裔醫師，就「年末節假日防疫及新冠疫苗最新資訊」舉辦線上講座。受邀的兩位醫師來自凱撒醫療集團，他們是鑽石吧醫院負責人鄭卓漢（Dr.Victor Cheng ），鮑爾溫公園市醫療中心家庭醫學科主任周育澍（Dr. Jack Chou）。兩位醫師就最新疫情統計數字做了說明，同時談到新冠疫苗及安全性。兩人均已注射了新冠疫苗，第一次注射後都有不同程度反應。但目前均恢復正常，正等待繼續注射第二次。

周育澍表示，目前南加疫情進入第三波，感染者數量不斷攀升。好消息是，治療新冠病毒患者的藥物種類也在增加，同時兩種獲批疫苗正在陸續接種。他也表示，所在醫療中心檢測 能力也在持續提高。

鄭卓漢說，輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）兩種疫苗注射後產生的副作用及效果。一般情況下，輝瑞疫苗注射後，副作用表現在疲勞及頭痛。但鄭醫師說他出現身體發冷情況。該疫苗有效率是95%。莫德納疫苗注射後副作用是，注射部位疼痛發紅、疲勞、肌肉痠痛、關節痛、頭痛等，該疫苗有效率是94.1%。

根據華興保險訪問民眾的結果，受訪者中有71%的人稱周圍親友沒有感染新冠病毒，還有87%的人近期沒有測試。鄭卓漢說，目前疫情導致感染者數量增加確實很嚴重，千萬不要大意，一旦感染病毒，我們並非重要人物，也不可能拿到所有藥。所以正逢新年假期，一定要想辦法避免聚集，防止被病毒感染。

周育澍還建議，為增強免疫力，可以適當補充維他命C或D，及其它保健品。他鼓勵注射疫苗，還提到，有人說莫德納疫苗對亞洲人較有效，但並非所有亞洲人都會較有效。注射疫苗後，有些人以為萬事大吉了。他提醒這是不可能的，因為疫苗並非百分百有效，而且現在病毒還在變異。

鄭卓漢說，部分人檢測新冠病毒呈陰性，於是開始聚會，需要提醒的是，這種陰性也許是假陰性。