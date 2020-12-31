我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

中華樂團年終慶 聖誕派對雲端玩遊戲

爾灣市訊
南海岸中華樂團網上開派對，全團同樂慶佳節。（南海岸中華文化中心提供）
南海岸中華樂團網上開派對，全團同樂慶佳節。（南海岸中華文化中心提供）

南海岸中華樂團在剛結束的2020南海岸中華文化中心雲端晚會，交出一張漂亮的成績單，除了演奏鼓勵人心的「亞洲夢之歌」，還有樂團指揮何彬的原創曲目「世界同心」及「美猴王」系列，演出頗獲好評。

團員們最近也受邀於橙縣塞格斯仲藝術中心主辦的Holidays Around the World戶外表演慶祝活動，展現持續練習的精彩節目，印證指揮何彬老師常鼓勵團員們的話 ：「成功是給能堅持下去的人」。

為慶祝年終成功推出線上及實地兩場演出，樂團於日前開了一場別開生面的線上聖誕派對，穿插趣味遊戲、心情分享、團員自由表演、新年願望及祝賀等節目，多才多藝的團員及家人們毫不吝嗇展現唱歌、口琴、鋼琴演奏等餘興節目。一位已精通多樣樂器的團員，趁避疫在家，自我挑戰學笛子，剛拿到竹笛時無法吹出聲音， 短短半年就能演奏動聽的「月亮代表我的心」，令人由衷佩服。

在計分的趣味問答中，針對居家避疫後，大家生活上的改變為題目，例如為了鼓勵不要隨便出門，所以平均最少出門的人即可得分。而驚人的是，一般認為避疫在家會增重情況，卻未在團員間發生，至少有半數團員甚至還減重了。原來是因為外食機會變少，相對也吃得較清淡。

這次網上開派對兩小時大家意猶未盡，讓團員們在忙碌緊張的生活中，彼此互相認識，給枯燥的生活增添美好回憶，並且彼此加油打氣。南海岸中華樂團團練時間為每周三晚7點至9點，歡迎報名加入學習竹笛、二胡、古箏、中阮、琵琶、揚琴等樂器，可電南海岸中華文化中心 949-559-6868 或電郵至：[email protected]

團員的家人也搶著表演，四歲的陳多多唱蟲兒飛超可愛。（南海岸中華文化中心提供）
團員的家人也搶著表演，四歲的陳多多唱蟲兒飛超可愛。（南海岸中華文化中心提供）
一曲「月亮代表我的心」吹出團員自我挑戰的新境界。（南海岸中華文化中心提供）
一曲「月亮代表我的心」吹出團員自我挑戰的新境界。（南海岸中華文化中心提供）

雲端 居家避疫 橙縣

上一則

醫師：補充維他命C、D 增強免疫力

下一則

自然醣褐藻糖膠 新年促銷送好禮

延伸閱讀

「波士頓第一夜」晚會 雲端跨年 文協提供豐富中國色彩元素

「波士頓第一夜」晚會 雲端跨年 文協提供豐富中國色彩元素
雲端慈善晚會 22日熱鬧登場

雲端慈善晚會 22日熱鬧登場
網上音樂會星光不減

網上音樂會星光不減
接觸確診 自我隔離 龐培歐國務院辦聖誕派對 被批「不負責任」

接觸確診 自我隔離 龐培歐國務院辦聖誕派對 被批「不負責任」
龐培歐不顧疫情 在國務院開聖誕派對惹議

龐培歐不顧疫情 在國務院開聖誕派對惹議
美大都會、台奇美等全球5大提琴博物館 推名琴線上演奏

美大都會、台奇美等全球5大提琴博物館 推名琴線上演奏

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診