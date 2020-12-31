中華樂團年終慶 聖誕派對雲端玩遊戲

南海岸中華樂團網上開派對，全團同樂慶佳節。（南海岸中華文化中心提供）

南海岸中華樂團在剛結束的2020南海岸中華文化中心雲端 晚會，交出一張漂亮的成績單，除了演奏鼓勵人心的「亞洲夢之歌」，還有樂團指揮何彬的原創曲目「世界同心」及「美猴王」系列，演出頗獲好評。

團員們最近也受邀於橙縣 塞格斯仲藝術中心主辦的Holidays Around the World戶外表演慶祝活動，展現持續練習的精彩節目，印證指揮何彬老師常鼓勵團員們的話 ：「成功是給能堅持下去的人」。

為慶祝年終成功推出線上及實地兩場演出，樂團於日前開了一場別開生面的線上聖誕派對，穿插趣味遊戲、心情分享、團員自由表演、新年願望及祝賀等節目，多才多藝的團員及家人們毫不吝嗇展現唱歌、口琴、鋼琴演奏等餘興節目。一位已精通多樣樂器的團員，趁避疫在家，自我挑戰學笛子，剛拿到竹笛時無法吹出聲音， 短短半年就能演奏動聽的「月亮代表我的心」，令人由衷佩服。

在計分的趣味問答中，針對居家避疫 後，大家生活上的改變為題目，例如為了鼓勵不要隨便出門，所以平均最少出門的人即可得分。而驚人的是，一般認為避疫在家會增重情況，卻未在團員間發生，至少有半數團員甚至還減重了。原來是因為外食機會變少，相對也吃得較清淡。

這次網上開派對兩小時大家意猶未盡，讓團員們在忙碌緊張的生活中，彼此互相認識，給枯燥的生活增添美好回憶，並且彼此加油打氣。南海岸中華樂團團練時間為每周三晚7點至9點，歡迎報名加入學習竹笛、二胡、古箏、中阮、琵琶、揚琴等樂器，可電南海岸中華文化中心 949-559-6868 或電郵至：[email protected] 。