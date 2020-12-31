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圓夢親子樂團 線上課結業發表會

爾灣市訊
圓夢親子樂團本季以線上課程持績學習音樂與演奏技巧。（南海岸中華文化中心提供）
圓夢親子樂團本季以線上課程持績學習音樂與演奏技巧。（南海岸中華文化中心提供）

由太平洋交響樂團和南海岸中華文化中心／爾灣中文學校主辦的圓夢親子樂團(Strings For Generations)，在六星期密集的線上課程後，於日前參加南海岸中華文化中心慈善晚會演出，為本季線上課程畫下完美的句點。

雖然在近一年時間中因為疫情關係，阻撓了大部分音樂家、指揮和聽眾們聚在一起的機會，但今年太平洋交響樂團還是克服種種困難，在新任助理指揮Jacob Sustaita帶領下，由多位音樂家們共同指導，克服一般網課缺點，分成較小組別，由音樂家們及助教們提供個別指導，並在Jacob Sustaita指導下，進行幾次大型線上合奏排練。

圓夢親子樂團主要提供家長及孩子一起學習及欣賞音樂。在專業音樂教育家和交響樂音樂家指導下，讓家庭成員在非競爭的環境中，一同享受、欣賞及練習演奏，更能增加孩子們學習音樂的興趣及動力，也能享受親子時光。

今年，學生們學習柴可夫斯基著名的1812序曲，通過作品1812 Bar Blues來學習爵士樂的元素。他們還使用特殊的撥奏技巧(pizzicato)，重新詮釋中國民歌《鳳陽花鼓》。整個課程除了加強學生們個人的演奏技巧，也著重於如何通過關注音樂細節來傳達抒情旋律，透過對音樂的感想紓發及填寫歌詞等活動，利用避疫在家的特殊期間，啟發學生的創造力及表達能力。

隨同兒子一同參加練習的家長Maki，同時也是小提琴手， 在課程結束後分享經驗說：「即使課程經過網路Zoom授課，但專業的Sustaita博士及其對音樂的熱情，讓我常常忘了我是在上網路課程。我很喜歡今年的兩首曲子，這個非常難得的機會，也給我們體驗樂團的美好經驗，大家也更深切的希望對自己負責演奏表現完美，因而花費更多時間練習。」

另一位十歲的小提琴手Jade也表達，非常喜歡圓夢親子樂團設計安排的內容，雖然不能見面練習，但下一期還是希望繼續參加。

親子 交響樂 爵士樂

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