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MIT：15元時薪不夠在洛杉磯生存

記者鄭敖天／洛杉磯報導
在加州，低收入居民主要以農業和服務業工人為主。受新冠疫情影響，其生活境遇也出現進一步的惡化。（Unsplash）
在加州，低收入居民主要以農業和服務業工人為主。受新冠疫情影響，其生活境遇也出現進一步的惡化。（Unsplash）

2016年，時任加州州長的布朗（Jerry Brown）簽署法令，承諾在2023年前將加州最低時薪提高至15元。四年過去了，距離政府承諾的時限越來越近，且洛杉磯縣政委員會直轄區和洛市早先於州政府，率先於今年7月1日將雇員逾25人企業的最低時薪上調為15元。但面對加州高昂的生活成本，尤其是在新冠疫情之後美國政府大舉印鈔救濟民眾之下，民眾已看到通貨膨脹，因此這樣的時薪民眾能溫飽嗎？

根據麻省理工學院（MIT）公布的洛杉磯居民生活開銷表，在沒有子女需要供養的情況下，洛杉磯居民每小時需要掙得14.83元工資，才能維持當地最基本生活。其中開銷最大的部分分別為住房、交通和食物。如以父母都在工作的標準三口之家為標準，洛杉磯家庭每小時應至少掙得29.38元，才能保證最基本的溫飽，這還不包括子女額外的教育開銷。在這種情況下，無論怎麼看，15元時薪仍不夠一個成年人或一個三口之家在洛杉磯生存的。

同時，根據全美低收入住房聯盟（National Low Income Housing Coalition）公布的數據顯示，加州人至少需要一個時薪32.68元的全職工作，才能支付起一棟可供三口之家居住的房屋。這也使加州成為美國僅次於夏威夷的生活成本最高的地區。

曾有過拿最低時薪經驗的吳先生表示，對華人來講，日常的飲食開銷尚可以通過購買廉價食物和自己動手做飯解決。但是對低收入居民來說，最大的困難依然是支付房租。由於低收入居民的收入相對不穩定，因此哪怕是房市微小的波動，都會讓依靠最低時薪生存的居民有淪落街頭的風險。同時，加州相對不完善的公共交通，也是低收入居民日常必須要面對的一大挑戰。

而對領最低時薪的居民來講，其面對的挑戰不僅僅局限於收入一項。在洛杉磯，絕大多數低收入居民都是倚靠沒有固定時間表的零工維持生活。許多低收入居民更要保持每天工作12到14小時，才能保證基本的生存收入。這種生活方式不僅對居民的健康造成一定的威脅，也無法將時間投入到自我提升或子女教育上，以致對低收入社區的可持續發展有不良影響。

低收入 加州 洛杉磯

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