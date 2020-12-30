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加州34城市 明年調高最低時薪

記者鄭敖天／洛杉磯報導
加州提升最低時薪的政策將有助於加州的低收入群體的生活狀況。（Unsplash）
加州提升最低時薪的政策將有助於加州的低收入群體的生活狀況。（Unsplash）

今年受新冠疫情影響，加州許多居民都受到不少的經濟衝擊。還好隨2021年1月1日開始，加州政府將調高最低時薪；雇員少於26人的小企業，員工最低時薪從12元調高至13元；雇員多於至少26人的企業，最低時薪從13元調高至14元。此外，加州有34個城市不是今年就是明年起將調高最低時薪。如最低時薪與州府相左，將以對員工有利的為準。

在調高最低時薪方面，洛杉磯市和洛杉磯縣政委員會管轄的縣屬地都走在加州政府前面，今年7月1日起都規定雇員多於至少26人的企業，最低時薪從14.25元調整為15元；雇員少於26人的小企業，員工最低時薪從13.35元調高至14.25元，明年7月1日起並調高為15元，和規模至少26人或更多的公司一致。

但洛縣境內的城市，比如擁有自己市議會的蒙特利公園市、阿罕布拉市等，因為並未通過法令調高最低時薪，因此都必須和加州政府最低時薪調漲的進度看齊。但一些城市，如巴沙迪那市等，因通過法令和洛市調薪進度一致，因此已早於加州政府之前調漲最低時薪。

最低時薪的調漲主要與消費者物價指數（CPI）掛鉤，北加州一些城市如伯克萊（Berkeley）目前最低時薪是16.07元，明年7月1日可望考慮納入消費者物價指數調高最低時薪。

此前加州政府曾表示計畫在2023年將加州的最低時薪調升至15元，獲得許多經濟學家支持。經濟政策研究院（Economic Policy Institute）在一封公開信中表示，加州提升最低時薪的政策有益於提升加州低收入群體的收入狀況。同時，提升最低時薪有益於提高員工的工作積極性與商品購買力，從長期看對雇主和加州的生產商亦有好處。

此外，提升最低時薪還有助於提升加州低收入居民的健康水平，以及其子女的學校表現，對縮小加州的貧富差距有明顯助益。

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