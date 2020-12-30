啖美食能知天下事 東樓天天贈世報

東樓餐廳掠影。（東樓王老板提供）

對於粵菜，明代文人屈大均曾這樣稱讚：「天下食貨，粵東盡有之；粵東所有食貨，天下未必盡有。」在有大量粵港移民的洛杉磯 ，本地的粵菜品類豐富，口味正宗，全美聞名。位處洛杉磯市的「東樓」（East Garden）是南加 粵菜館中的佼佼者之一。東樓還會向每天前20位消費超過十元以上的顧客，贈閱世界日報，先到先得。

東樓餐館的王老闆已在餐飲業超過20年，對於粵菜的品類和烹飪有獨到心得。作為專業經營粵菜的餐館，東樓除提供包括手拉腸粉、雲吞麵、蝦餃等常見的粵菜早茶餐點外，也供應羊肉煲、黃毛雞、黑椒牛柳粒等粵菜佳餚。其中羊肉煲更是東樓的獨家菜餚，每日都以新鮮羊肉烹製，口感鮮美，是冬日暖身補體的絕佳菜餚。

王老闆說，東樓開業以來，不但受當地華人 社區喜愛，也吸引一大批老美食客光顧。東樓的招牌炒麵、乾炒牛河和香蔥肥牛，也很受外賣顧客喜愛。

東樓餐館位於750 N. Hill Street #F, Los Angeles, CA 90012。民眾除可直接前往購買外賣，也可以通過電話和訂餐軟體Postmates、Grubhub，並於點餐後自取或配送。餐廳電話為213-262-0723。