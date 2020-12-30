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ICU吃緊 輕症恐請出院 空出床位

記者啟鉻／洛杉磯報導
聖伯納汀諾縣聖安東尼奧醫院。(San Antonio地方醫院官方臉書）
聖伯納汀諾縣聖安東尼奧醫院。(San Antonio地方醫院官方臉書）

南加洛杉磯縣及內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣，部分醫院新冠病毒患者已幾近爆滿，重症監護病床也快無床可用。假如有其他重大疾病患者需要入院治療，院方如何處置？有醫師表示，醫院會考慮解決的辦法，包括或安排其它重病患者轉院，或暫時在普通病房治療。

河濱市華裔醫師鄭從雲表示，已經接到院方通知，考慮讓稍輕病人提前出院，給重大疾病患者騰出床位。院方目前希望醫師將最需要治療的重症病人留下，較輕病患轉至普通病房，或者提前出院，在家休養。但問題是，有的家屬願意配合，有的反對。因此讓醫師做決定時很糾結，因為這種做法涉及人道主義問題。

聖伯納汀諾縣某醫院華裔楊醫師說，所在醫院尚無大量新冠病毒患者，只有普通病房，沒有加護重症病房。不過目前院方尚沒有啟動接受大批新冠病人。如果其它醫院住院病人很多，院方會考慮接受更多新冠病毒感染者。提及該院首例新冠病毒患者是她診治，院方有醫療能力。

傳染病專家黃重德表示，他負責的幾個醫院新冠肺炎患者都很多，重症監護病床（ICU）也幾近滿員。提及急診科還是會為前來的重大疾病診治，但由於ICU病床緊張，或將患者安排到普通病房，臨時改為重症患者使用。至於需要的各種醫療設施，如果不齊備，院方就需要向其它醫院借用。或者將這些患者，轉移到系統下的其它醫院。

他認為，一般在1月間是各種病毒最為活躍的時期，預料新冠肺炎感染者及入院患者會在1月間增加很多，對醫院治療條件是否符合是極大考驗，提醒華裔居民在居家避疫時更要小心病毒傳播。

華裔醫師蔡凱仁也表示，院方會想盡辦法，一旦ICU病床不堪重負，會將其它重症病房臨時改為新冠肺炎重病患者使用，也會考慮借用其它醫院的ICU病床，或者與家屬商量，延緩患者動手術的時間，讓病床優先提供新冠患者使用。如果疫情加重，在紐約於疫情爆發時出現的醫療超負荷運作情形不可避免，但希望不要在洛杉磯發生。

據統計，南加州地區目前醫療系統的ICU容量已無法收納更多新冠重症患者。且衛生官員預料由於聖誕節及新年期間人們聚集機會較多，整個1月間感染者數量會爆增。內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣近期也經歷COVID-19感染者增加，及ICU病患爆滿，河濱縣醫療系統超負荷已經到危機狀況，兩縣感染者均超過17萬例，而且持續增加。

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