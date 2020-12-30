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疫情關太久 華人滑雪樂 想買度假房

記者李榮／灣區報導
民眾趁年底假期去滑雪，發現遊客不多，跟以往的盛況大相逕庭。（讀者提供）
民眾趁年底假期去滑雪，發現遊客不多，跟以往的盛況大相逕庭。（讀者提供）

年底假期時節向來是出遊旺季，雖然今年新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，衛生官員不建議出遊，聖他克拉拉縣並要求出遊超過150哩以外回來聖縣者，必須自主隔離。不過還是有不少人選擇出遊，有些華人特地到內華達的雪場滑雪，發現遊客比過往少很多，而且久未出門、更感恩戶外的天寬地闊與清新空氣，「準備在太浩湖，或者雷諾（Reno）買房了。」

在聖荷西上班的Alex Chen說，今年已經「關」在家超過三季，幾乎受不了，因此決定趁著聖誕與新年假期，到雷諾住旅館轉換心情，順便滑雪。他表示，這幾天雪場的人不多，維持社交距離不是問題，整體來說很安全；雖然室外還是有零星遊客沒戴口罩，也有部分人看起來不把新冠肺炎當一回事，「但這世界本來就什麼人都會有，注意一點就好了。」

他表示，自己是聖誕前兩天從聖荷西出發，停停走走開了約六個多小時才到目的地。因為很久沒有出遊了，小孩子特別興奮，一路都很開心。原本是想要連續每天都去滑雪，但是其中一天風勢太大，無法滑雪，只好在旅館休息一整天，大家一起吃火鍋度過。

「疫情之下，去灣區以外走一走，也讓我想要買度假屋了。」Alex表示，這次新冠肺炎應該會或多或少改變以後大家上班的模式，商務出差頻率可能會減少、大家也不一定要每天進辦公室，遠程上班成為常態。他有兩位同事，已經在太浩湖靠加州這邊買了度假屋，平常就「work from Tahoe」，也讓他萌生同樣的想法。

Alex說，太浩湖、雷諾本身就是加州人的度假勝地，原本就不少人會在當地買房，有需要時自用，平時則可以選擇出租。當然現在一些社區規定無法短租，但一些人是遊走灰色的地帶，平時不用即轉租給親朋好友，補貼貸款。

他指出，與太太討論後，決定在內華達買度假房，或許是太浩湖，又或者是雷諾、卡森市。主要因為未來退休後希望能搬到內華達州，降低稅率。同時自己也很看好未來整體房價的上漲空間，因此就希望能買度假房自用、兼長期投資。

滑雪 新冠肺炎 加州

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