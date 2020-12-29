醫護瀕臨崩潰 民眾豈能任性

南加自從感恩節後，新冠肺炎確診與死亡病例三級跳，衛生局官員一再疾呼，佳節家庭團聚能免則免，以免疫情 快速傳播。但是言者諄諄，聽者藐藐，導致醫院重症監護室（ICU）爆滿，連空床位都沒有，情勢緊急，實須正視。

雖然公共衞生局每天公布疫情報告，無論確診、住院、死亡病例不斷創新高，但適逢聖誕節 ，轉眼又是元旦新年，回家探親、親友相聚並未因衞生局官員呼籲而減少；看到機場節日增加的旅客，高速公路上川流不息的車陣，都透露群聚活動減少有限，相對的是感染人口必然增加，這也是衛生官員最擔心的節後感染潮，將使醫院重症監護部門癱瘓。

目前醫院傳出的警訊是，洛杉磯縣每十分鐘就有一人死於新冠、重症監護室客滿、氧氣設備不足、重症護理人員不夠，即使挪用急診病房，也無足夠的醫護人員。更令人憂心的是第一線醫護人員超時工作，兵疲將憊，如再面臨節後突増的確診病患，勢難提供妥善照顧。

面對新冠疫情惡化，盡責的醫護人員寧願犠牲全家團圓過聖誕，有人孤單過一年中最重要的節日，甚至有人三過家門而不入，都是為了做好防疫 ，甚至為了照顧更多的病患。無論身心體力上，他們都承受超乎平常的負擔，只希望能撐過這段最艱苦的時間，帶給民眾平安健康。

遺憾的是，目睹第一線醫護人員如此辛苦，甚至冒著生命危險救治新冠病患，卻有政客帶頭起鬨，誑言新冠病毒是騙局，或對要求戴口罩唱反調，完全忽視醫院資源已難負荷，醫護人員都已精疲力盡，有可能危及自身性命。這些反智、反科學的說法，也有人相信，以致防疫工作大打折扣。

雖然輝瑞疫苗與莫德納疫苗開始施打，為第一線醫護人員提供了防疫盾牌，但是感染高潮眼看著從聖誕節到元旦後，勢必如浪潮般洶湧而來，將是醫護人員新一波的挑戰。民眾如能體恤醫護人員的辛勞，或者考慮自己本身的安全，實在應該拋棄個人的任性，嚴格遵守居家避疫令，出門戴口罩、保持六呎社交距離、不要群聚，這是對自身健康最有利的保障，也是減少醫護人員额外負擔盡責的善行。

令人憂心的是明知醫療系統已瀕臨崩潰，而民眾群聚依舊。最新的數據顯示重症監護室（ICU）入住20幾歲的年輕人增加，即代表許多無症狀感染在社區傳播，年輕人仗著身體好有本錢，照樣三朋好友見面，彼此感染，最終發病，有可能波及無辜的家人與醫護人員，更可能喪命。

南加醫護系統目前既已亮紅燈，對後繼感染者是警訊，如果不能做好自我防疫，不把居家避疫當一回事，一旦醫療系統崩潰，想要就醫都求救無門時，有家可能都回不了；民眾千萬不要因自己一時任性，拖累大眾，害人害己，太不值得。