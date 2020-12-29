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鴻運美食經濟實惠 廣東道地家鄉味

記者張宏／羅斯密市報導
羅斯密市的鴻運美食主打港式點心和炒菜。（餐廳提供）
羅斯密市的鴻運美食主打港式點心和炒菜。（餐廳提供）

鴻運美食手工製作港式點心。（餐廳提供）
鴻運美食手工製作港式點心。（餐廳提供）

羅斯密市（Rosemead）的鴻運美食（Lucky 1 Restaurant）主打港式點心和炒菜，口味不輸港式酒樓，但價格卻比酒樓便宜10%-20%，是廣東人道地的家鄉味。這家餐廳還賣世界日報，老闆Maggie表示，今年年初開始在店內出售世界日報，銷量很好。

鴻運美食在羅市Garvey街7637號，成立於2018年，主打港式點心和炒菜。老闆Maggie表示，餐廳雖然規模不大，但口味不輸給港式大酒樓，價格還比他們還便宜一至兩成，經濟又實惠。港式點心都是師父自己做，燒賣蝦餃尤其受歡迎，還有廣東開平和台山口味的番薯餃和廣式粽子，是客人最喜愛的家鄉味。

她說，年初疫情開始後，餐廳從之前一邊外賣、一邊堂吃，全部改成外賣。為了吸引更多民眾，餐廳推出買50元送一包KN95口罩的優惠活動，另外還有買十個大雞包送一個的活動，大雞包包括雞蛋、臘腸、香菇、菜肉等。

餐廳還推出手工千層蛋糕，包括榴蓮、薰衣草、草莓、芒果等多種口味，唯需提前預定。同時還出售手工餅乾，目前有五種口味的餅乾，未來想推出更多口味的餅乾，包括葡萄松餅、蔓越莓曲奇、雞仔餅、核桃酥、紅豆酥、黑芝麻、麥片等口味。 餐廳電話：626-280-3128╱626-280-3718。

鴻運美食餐廳內部。（餐廳提供）
鴻運美食餐廳內部。（餐廳提供）

羅斯密市的鴻運美食主打港式點心和炒菜。（餐廳提供）
羅斯密市的鴻運美食主打港式點心和炒菜。（餐廳提供）

羅斯密市的鴻運美食主打港式點心和炒菜。（餐廳提供）
羅斯密市的鴻運美食主打港式點心和炒菜。（餐廳提供）

鴻運美食可預訂蛋糕。（餐廳提供）
鴻運美食可預訂蛋糕。（餐廳提供）

鴻運美食餐廳還有賣世界日報的好康。（餐廳提供）
鴻運美食餐廳還有賣世界日報的好康。（餐廳提供）

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