我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1930萬例 德州破170萬

加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

柏加大研發電子識別手勢 控制義肢

記者劉先進／柏克萊報導
柏克萊加大的工程師們開發出一種新技術，系統將可穿戴生物感測器與人工智慧結合在一起，有朝一日可用於控制假肢或與電子設備進行交互。（記者劉先進／翻攝）
柏克萊加大的工程師們開發出一種新技術，系統將可穿戴生物感測器與人工智慧結合在一起，有朝一日可用於控制假肢或與電子設備進行交互。（記者劉先進／翻攝）

柏克萊加大的工程師們開發出新技術系統，可根據前臂檢測到的電信號識別手勢。系統將可穿戴生物感測器與人工智慧(AI)結合在一起，有朝一日可用於控制義肢，或與幾乎任何類型的電子設備進行交互。也許在不遠的將來，人類可在沒有鍵盤情況下在電腦上打字，在沒有控制器的情況下玩電子遊戲，或在沒有方向盤的情況下駕駛汽車。

技術設計者、柏加大電子工程和電腦科學系的博士生穆因（Ali Moin）表示，義肢是此技術的一個重要應用。但除此之外，它還提供非常直觀與電腦交流的方式。讀取手勢是改善人機交互的一種方式。而且，雖然還有其他的方式，比如使用攝像頭和電腦視覺，但這是很好的解決方案，也能維護個人的隱私。

穆因等人日前在自然電子學（Nature Electronics）的線上雜誌發表描述此設備的論文。

研究團隊證明，系統可對多達21種不同的手勢分類，包括豎起大拇指、握拳、平手、舉起單個手指和數數字。為創建手勢識別系統，團隊與柏加大電氣工程教授阿里亞斯（Ana Arias）合作，設計了一個靈活的臂帶，可以讀取前臂上64個不同點的電信號。這些電信號被輸入到一個電子晶片中，晶片被編程為人工智能演算法，能夠將前臂的信號模式與特定的手勢聯繫起來。

穆因說，當人想讓手部肌肉收縮時，大腦會透過頸部和肩部的神經元，向手臂和手部的肌肉纖維發送電信號。袖帶中的電極所感應到的就是此電場。它並不那麼精確，從某種意義上說，暫時無法精確地指出到底是哪些纖維被觸發了，但隨著電極的高密度，仍然可以學習識別某些模式。

與其他人工智能軟體一樣，演算法首先要學習手臂中的電信號如何與個人手勢相對應。要做到這一點，每個用戶都必須戴上袖套，同時逐一做出手勢。不過，新設備使用的是一種名為超維計算演算法的高級人工智慧，它能夠根據新的資訊自我更新。

例如，如果與特定手勢相關的電信號發生變化，因為用戶的手臂出汗了，或者他們將手臂舉過頭頂，演算法可以將新資訊納入模型。

新設備的另一優勢是，所有的計算都發生在晶片上。沒有個人數據被傳送到附近的電腦或設備上。這不僅加快計算時間，還確保個人生物數據的私密性。雖然設備還沒有準備好成為商業產品，但研究者們表示，經過一些調整，它可能會成為商業產品。

柏克萊加大的工程師們開發出一種新技術和系統，可以根據前臂檢測到的電信號識別21種...
柏克萊加大的工程師們開發出一種新技術和系統，可以根據前臂檢測到的電信號識別21種手勢。（記者劉先進／翻攝）

人工智能 肌肉 人工智慧

上一則

防疫品夾帶劣質出貨 買賣爆糾紛

下一則

16歲亞裔少年失蹤 聖瑪利諾警協尋

延伸閱讀

柏克萊加大：回收塑膠袋轉製人工關節黏劑

柏克萊加大：回收塑膠袋轉製人工關節黏劑
柏加大開發電信號識別手勢技術 未來可望用於控制假肢

柏加大開發電信號識別手勢技術 未來可望用於控制假肢
警犬咬住贓車嫌犯手臂 助警察擒賊建功

警犬咬住贓車嫌犯手臂 助警察擒賊建功
柏加大線上畢典 聯邦眾議員芭芭拉·李：拜登帶領 美國可被治癒

柏加大線上畢典 聯邦眾議員芭芭拉·李：拜登帶領 美國可被治癒
柏加大教授研究成果：回收塑膠袋 轉製人工關節黏劑

柏加大教授研究成果：回收塑膠袋 轉製人工關節黏劑
中國晶片漲價潮擴大 紫光旗下也喊漲

中國晶片漲價潮擴大 紫光旗下也喊漲

熱門新聞

9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53
華裔醫師林永健打完疫苗後，詳細記錄下自己出現的副作用。（林永健提供）

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

2020-12-26 14:30
劉先生自己打造的魚池，上百尾錦鯉暢遊其中。（記者楊青／攝影）

南加華人後院五層樹屋 如世外桃源

2020-12-21 19:59
療養院「Santa Anita Convalescent Hospital」爆發新冠疫情，但目前情況穩定。（記者王全秀子／攝影）

南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡

2020-12-25 19:56
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

人擠人 南加商場頻傳員工集體染疫

2020-12-24 02:17
莫德納疫苗和輝瑞疫苗對不同族裔有不同效果？流行病專家稱，因為這兩個疫苗實驗的樣本太小，不足以把現在得出族裔的效果區別，作為科學結論。（檔案圖）

主流媒體：莫德納疫苗對亞裔更有效？專家如是回應

2020-12-24 17:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變
葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照
色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻
研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒