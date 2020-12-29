柏加大研發電子識別手勢 控制義肢

柏克萊加大的工程師們開發出一種新技術，系統將可穿戴生物感測器與人工智慧結合在一起，有朝一日可用於控制假肢或與電子設備進行交互。（記者劉先進／翻攝）

柏克萊加大的工程師們開發出新技術系統，可根據前臂檢測到的電信號識別手勢。系統將可穿戴生物感測器與人工智慧 (AI)結合在一起，有朝一日可用於控制義肢，或與幾乎任何類型的電子設備進行交互。也許在不遠的將來，人類可在沒有鍵盤情況下在電腦上打字，在沒有控制器的情況下玩電子遊戲，或在沒有方向盤的情況下駕駛汽車。

技術設計者、柏加大電子工程和電腦科學系的博士生穆因（Ali Moin）表示，義肢是此技術的一個重要應用。但除此之外，它還提供非常直觀與電腦交流的方式。讀取手勢是改善人機交互的一種方式。而且，雖然還有其他的方式，比如使用攝像頭和電腦視覺，但這是很好的解決方案，也能維護個人的隱私。

穆因等人日前在自然電子學（Nature Electronics）的線上雜誌發表描述此設備的論文。

研究團隊證明，系統可對多達21種不同的手勢分類，包括豎起大拇指、握拳、平手、舉起單個手指和數數字。為創建手勢識別系統，團隊與柏加大電氣工程教授阿里亞斯（Ana Arias）合作，設計了一個靈活的臂帶，可以讀取前臂上64個不同點的電信號。這些電信號被輸入到一個電子晶片中，晶片被編程為人工智能 演算法，能夠將前臂的信號模式與特定的手勢聯繫起來。

穆因說，當人想讓手部肌肉 收縮時，大腦會透過頸部和肩部的神經元，向手臂和手部的肌肉纖維發送電信號。袖帶中的電極所感應到的就是此電場。它並不那麼精確，從某種意義上說，暫時無法精確地指出到底是哪些纖維被觸發了，但隨著電極的高密度，仍然可以學習識別某些模式。

與其他人工智能軟體一樣，演算法首先要學習手臂中的電信號如何與個人手勢相對應。要做到這一點，每個用戶都必須戴上袖套，同時逐一做出手勢。不過，新設備使用的是一種名為超維計算演算法的高級人工智慧，它能夠根據新的資訊自我更新。

例如，如果與特定手勢相關的電信號發生變化，因為用戶的手臂出汗了，或者他們將手臂舉過頭頂，演算法可以將新資訊納入模型。

新設備的另一優勢是，所有的計算都發生在晶片上。沒有個人數據被傳送到附近的電腦或設備上。這不僅加快計算時間，還確保個人生物數據的私密性。雖然設備還沒有準備好成為商業產品，但研究者們表示，經過一些調整，它可能會成為商業產品。