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疫情期間送寵物回中國 比人還貴

記者王若然／洛杉磯報導
白女士養大的愛貓。（白女士提供）
白女士養大的愛貓。（白女士提供）

疫情期間華人回中國大陸，本就手續繁雜，加上航班少機票貴，麻煩重重。若想帶上自己的寵物回國，手續比當事人還要多，且辦理費用加上機票，回國成本竟比帶一個人同行還高。且寵物在旅途中可能面臨的折騰，也讓主人擔心不已。

南加州居民白女士打算明年1月回中國，因打算回國長久發展，故計畫把愛貓帶回國。她發現，疫情期間帶寵物回國難上加難，有各種繁雜手續，預約可託運寵物的飛機有氧艙也很難求。各種證件加上寵物機票，花費約2580元。然而她早就訂好的1月份回國機票約2000元，寵物回國比人還貴。

白女士提及，現在幫助辦理寵物回國的中介不少，可以負責全程運送和手續辦理業務。但相對較貴，自己辦會便宜一點，但很麻煩。

她的貓咪回國需要辦理的手續，包括國際認證芯片，即在寵物後頸部注入芯片，這樣可以追蹤到寵物位置，近兩年狂犬疫苗證書，起飛前美國農業部出具的健康證明，以及血清檢測。以上手續辦好之後，還須到農業部辦理國際旅行證明，且這些材料最好在回國前兩個月開始辦理，否則來不及。

白女士說，其中的血清檢測可以保證寵物，不用在國內的寵物隔離所隔離30天。寵物隔離所的環境欠佳，再加上照顧不周，寵物病死率很高。

受疫情影響，目前只剩下國航可以帶小動物入境，不用轉機。但一架飛機只能帶有限幾隻寵物入境。其他航班如韓亞、大韓航空可以帶寵物，但要轉機，就怕會對寵物有影響。如果飛機上有人確診，寵物也要14天隔離，且這種情況下也要確保有人照看寵物。

另外，南方航空，東方航空，廈門航空和四川航空，只允許託運情感陪伴犬（ESA犬），並需有相關證明。

白女士指出，帶寵物回國可以選擇艙內攜帶和託運兩種方式，艙內攜帶的寵物必須在十磅以下。但是白女士的貓因為體重太重，只能選擇託運。對此，她很擔心貓咪會受到驚嚇，因為她的貓膽子較小。

白女士說，疫情期間帶寵物回國，還有一個問題就是人員交接。如她回國要有14天的隔離期，因此不希望帶著寵物一起回國，要等到她隔離期完成之後，再請朋友將貓咪送到機場登機。她比較擔心貓咪在運送過程中沒有被照顧好。

白女士並說，在找中介託運寵物時要擦亮眼睛，近日曝出不少新聞，稱黑心中介將寵物運送至香港後，通過走私途徑運至內地，但在走河道時，寵物全部溺水身亡。據悉，寵物主人每人支付約4000至8000美元委託中介運送寵物，卻沒想到發生這種慘劇。

白女士養大的愛貓。（白女士提供）
白女士養大的愛貓。（白女士提供）

疫情 檢測 中國

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