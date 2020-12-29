防疫品夾帶劣質出貨 買賣爆糾紛

金女士稱貨品有問題。（某女士提供）

防疫 物資在疫情期間異常重要，但因這類物資短缺，一些公司的收購來源多元化，但傳出不少防疫物資交易糾紛。近日，從事防疫物資生意的某女士稱，她在聯繫貨源時，遇到一名華裔 供貨商，但收到的貨品很多是瑕疵品，但對方又不肯退款。唯被指稱的另一方堅稱自己的貨源沒問題。

某女士工作的公司，當時為一位防疫物資運營商提供消毒濕巾的貨源。經過一番尋找，她了解到公司位於聖蓋博谷的一位華裔供應商手上有一批貨源，於是從他那裡購買了1900筒CLOROX消毒濕巾，共380排（五筒一排）。

某女士說，她於某一個周四到對方的倉庫看貨。當時檢查後，發現貨沒問題，於是從對方位於橙縣的倉庫取走貨物，提交給客戶。結果到了第二周的周二，客戶反映貨物有問題，要求將部分貨源退貨。

某女士第二天急忙去客戶那裡檢查貨物。她發現，總共380排的濕巾，只有120排是好的，其他都被塑料膜包裹著，裡面裝著濕巾的塑料桶有的破裂，有的發霉，有的包裝紙都掉了，裡面的液體也流了一地。

某女士說，她回憶當時驗貨時，只檢查了外圍的貨品，是沒問題的，也看到有纏裹塑料膜的，誰會想到有問題的貨品都被藏在裡面，送到客戶那才知道有問題。這些濕巾標註的生產日期是去年，而且有的貼著中國地區的標籤，她很懷疑這批貨的來源。她說，有的中介商倒賣防疫物資，上半年在全美各地收取貨物再倒賣出去。像這樣殘次的消毒濕巾根本賣不出去的。

某女士稱貨品有問題。（某女士提供）

於是某女士與這名華商理論，對方以防疫物資為最終銷售（Final Sale）不予退還為由，拒絕退款。被某女士指稱貨有問題的華商受訪時說，防疫物資屬於一次性用品，一般出售了就不退換的。而且某女士購買後三天才反映貨品有問題。最重要的是，在某女士驗貨時，已經表示貨品沒有問題。他堅稱自己的貨物沒問題，貨物在運輸過程中遭到損壞也不是沒可能。

但是某女士表示，當時驗貨根本沒想到裡面和外面貨物的質量有差異，而且從提貨到發現貨物有問題，才過去三個工作日，根本不算晚。她打算通過法律途徑解決問題，並已向加州 和聯邦的消費者保護單位反映情況，希望早日能解決此事。

賣貨給她的華商也表示，他不怕與某女士對簿公堂，已經做好「法庭見」的準備。