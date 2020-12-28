我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

民主黨應揚棄族裔政治分贓

洛城新語

聯邦參議員賀錦麗即將就任副總統，她留下來的位子，加州州長紐森上周任命西裔的州務卿帕迪拉(Alex Padilla) 繼任參議員，接著任命非洲裔女性加州州眾議員韋伯( Shirley Weber )繼任州務卿。西裔社區對此當然歡天喜地，非洲裔社區卻表達強烈失望，並暗示紐森的任命決定，將不利於可能成案的州長罷免投票，以及未來他尋求連任的選舉。

政治雖然本來就是權力交易，但民主黨在大選獲勝後，如此赤裸裸的坐地分贓，而且分不到糖的人，馬上揚言搗蛋，實在太難看。

洛杉磯時報黑人專欄作家Erika Smith、黑人前舊金山市長勃朗(Willie Brown)等人，近日分別發表文章嚴厲批評紐森，主要論點包括：

一，賀錦麗是目前唯一的黑人女性聯邦參議員，紐森應該任命黑人女性遞補這個位子。二，黑人選民在2020大選發揮關鍵作用，馬上要投票的喬治亞州聯邦參議員改選，黑人選民也會因此受到影響。三，紐森任命帕迪拉是出於政治酬庸，且西裔不應替代非裔的位置。

Erika Smith的文章一開頭就寫到，韋伯的祖父在1965年投票權利法案(Voting Rights Act)通過前過世，終其一生沒有機會投票，而韋伯的父母因此視投票為極其重要的事，因此當年把自家住宅出借為投票所。

是的，非裔在美國種族隔離歧視的年代，受了很多苦難、遭到很多不平等待遇。但21世紀的美國人，究竟要補償這種歷史原罪到什麼時候？要用什麼方法補償黑人後代子孫最合適？沒有任命一位黑人聯邦參議員，竟然如此被黑人政客們憎恨，實在不可思議。

賀錦麗的父親是牙買加的非洲裔，但媽媽來自亞洲的印度。如果要彌補賀錦麗留下來的位子，為什麼一定得要非洲裔，任命亞裔或印度裔也是一種選項吧。但亞裔社區從大選後，從來沒有向紐森提出這種要求，也不會據此要脅紐森。

目前西裔占加州人口超過四成，是第一大族裔，其他依次是白人36%、亞裔15%、黑人6.5%。但黑人的政治正確與投票參與度，所形成的政治聲量，遠遠超過其人口比例。這就是為什麼黑人政客敢於威脅紐森的原因。然而如果今天紐森任命的是黑人，西裔政客的砲火同樣也不會少於黑人。

拜登目前任命的內閣部長等級官員可以看出，他盡量作到族裔多元化，其中三人是非裔女性，這種比例夠不夠，大家心中自有一把尺。但聯邦參議員終究是個民選職位，非裔社區大可到時推舉優秀的代表參選，讓選民決定，會更有說服力。

說到底，問題的根源在於，民主黨人長久以來，習慣以族裔膚色來分配政治版圖、大學入學資格、政府聘雇與合約。這在1965年民權法案通過後的若干年，是有相當的作用和意義，但在2020年依然適用嗎？民主黨的思維必須與時俱進。

包括眾多亞裔政客支持的2020年11月大選加州第16號提案，主張恢復平權措施，在加州大學錄取新生時考量其族裔膚色，就是民主黨人一脈相傳的政治正確實踐。結果遭到多數選民否決，尤其亞裔基層選民反對的比例最高，重重的打了亞裔政客一巴掌。

民主黨必須揚棄這種族裔政治分贓，美國現在的族裔比過去更多元，各族裔通婚後產生更多的不同族裔認同感，只靠族裔膚色就能決定某人的前途，只會帶來更多的歧視與反歧視。

黑人 投票 亞裔

上一則

年底假期將至 洛杉磯機場備戰旅客人潮

下一則

保平安…疫情中 護身符飾物受青睞

延伸閱讀

「酬庸支持者」勃朗重批紐森 恐影響連任路

「酬庸支持者」勃朗重批紐森 恐影響連任路
西裔帕迪拉接賀錦麗 非裔舊金山市長不爽

西裔帕迪拉接賀錦麗 非裔舊金山市長不爽
抗議居家令 民眾不戴口罩唱聖誕歌

抗議居家令 民眾不戴口罩唱聖誕歌
西裔帕迪拉接替賀錦麗 布里德不樂

西裔帕迪拉接替賀錦麗 布里德不樂
州大法官劉弘威妻子辭紐森幕僚長 下一步入閣？

州大法官劉弘威妻子辭紐森幕僚長 下一步入閣？
紐森任命維波 加州首位黑人州務卿

紐森任命維波 加州首位黑人州務卿

熱門新聞

9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53
華裔醫師林永健打完疫苗後，詳細記錄下自己出現的副作用。（林永健提供）

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

2020-12-26 14:30
劉先生自己打造的魚池，上百尾錦鯉暢遊其中。（記者楊青／攝影）

南加華人後院五層樹屋 如世外桃源

2020-12-21 19:59
療養院「Santa Anita Convalescent Hospital」爆發新冠疫情，但目前情況穩定。（記者王全秀子／攝影）

南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡

2020-12-25 19:56
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

人擠人 南加商場頻傳員工集體染疫

2020-12-24 02:17
莫德納疫苗和輝瑞疫苗對不同族裔有不同效果？流行病專家稱，因為這兩個疫苗實驗的樣本太小，不足以把現在得出族裔的效果區別，作為科學結論。（檔案圖）

主流媒體：莫德納疫苗對亞裔更有效？專家如是回應

2020-12-24 17:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？

牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？
納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認

納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認