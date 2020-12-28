民主黨應揚棄族裔政治分贓

聯邦參議員賀錦麗即將就任副總統，她留下來的位子，加州州長紐森上周任命西裔的州務卿帕迪拉(Alex Padilla) 繼任參議員，接著任命非洲裔女性加州州眾議員韋伯( Shirley Weber )繼任州務卿。西裔社區對此當然歡天喜地，非洲裔社區卻表達強烈失望，並暗示紐森的任命決定，將不利於可能成案的州長罷免投票 ，以及未來他尋求連任的選舉。

政治雖然本來就是權力交易，但民主黨在大選獲勝後，如此赤裸裸的坐地分贓，而且分不到糖的人，馬上揚言搗蛋，實在太難看。

洛杉磯時報黑人 專欄作家Erika Smith、黑人前舊金山市長勃朗(Willie Brown)等人，近日分別發表文章嚴厲批評紐森，主要論點包括：

一，賀錦麗是目前唯一的黑人女性聯邦參議員，紐森應該任命黑人女性遞補這個位子。二，黑人選民在2020大選發揮關鍵作用，馬上要投票的喬治亞州聯邦參議員改選，黑人選民也會因此受到影響。三，紐森任命帕迪拉是出於政治酬庸，且西裔不應替代非裔的位置。

Erika Smith的文章一開頭就寫到，韋伯的祖父在1965年投票權利法案(Voting Rights Act)通過前過世，終其一生沒有機會投票，而韋伯的父母因此視投票為極其重要的事，因此當年把自家住宅出借為投票所。

是的，非裔在美國種族隔離歧視的年代，受了很多苦難、遭到很多不平等待遇。但21世紀的美國人，究竟要補償這種歷史原罪到什麼時候？要用什麼方法補償黑人後代子孫最合適？沒有任命一位黑人聯邦參議員，竟然如此被黑人政客們憎恨，實在不可思議。

賀錦麗的父親是牙買加的非洲裔，但媽媽來自亞洲的印度。如果要彌補賀錦麗留下來的位子，為什麼一定得要非洲裔，任命亞裔 或印度裔也是一種選項吧。但亞裔社區從大選後，從來沒有向紐森提出這種要求，也不會據此要脅紐森。

目前西裔占加州人口超過四成，是第一大族裔，其他依次是白人36%、亞裔15%、黑人6.5%。但黑人的政治正確與投票參與度，所形成的政治聲量，遠遠超過其人口比例。這就是為什麼黑人政客敢於威脅紐森的原因。然而如果今天紐森任命的是黑人，西裔政客的砲火同樣也不會少於黑人。

拜登目前任命的內閣部長等級官員可以看出，他盡量作到族裔多元化，其中三人是非裔女性，這種比例夠不夠，大家心中自有一把尺。但聯邦參議員終究是個民選職位，非裔社區大可到時推舉優秀的代表參選，讓選民決定，會更有說服力。

說到底，問題的根源在於，民主黨人長久以來，習慣以族裔膚色來分配政治版圖、大學入學資格、政府聘雇與合約。這在1965年民權法案通過後的若干年，是有相當的作用和意義，但在2020年依然適用嗎？民主黨的思維必須與時俱進。

包括眾多亞裔政客支持的2020年11月大選加州第16號提案，主張恢復平權措施，在加州大學錄取新生時考量其族裔膚色，就是民主黨人一脈相傳的政治正確實踐。結果遭到多數選民否決，尤其亞裔基層選民反對的比例最高，重重的打了亞裔政客一巴掌。

民主黨必須揚棄這種族裔政治分贓，美國現在的族裔比過去更多元，各族裔通婚後產生更多的不同族裔認同感，只靠族裔膚色就能決定某人的前途，只會帶來更多的歧視與反歧視。