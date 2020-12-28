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保平安…疫情中 護身符飾物受青睞

記者啟鉻／洛杉磯報導
安大略購物中心一位顧客在挑選護身符飾品。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心一位顧客在挑選護身符飾品。（記者啟鉻／攝影）

新冠肺炎疫情發生後，南加一些不同族裔居民，在加強避疫措施前提下，為了進一步保平安，戴上喜歡的護身符飾物。據購物中心一些華裔攤商說，他們特意在進貨時，選擇護身符飾物，很受消費者青睞。

在安大略購物中心銷售傳統文化飾品的汪女士表示，疫情發生，讓很多年輕人在精神上受到困擾，於是喜歡購買護身符戴在身上。這些年輕人來自各個族裔，她在進貨時特別選擇護身符飾品，有華人、墨西哥人、菲律賓裔、泰國裔及越南裔、印度裔等喜歡的護身符，頗受歡迎。購買者認為護身符戴在身上，能保平安。

內陸河濱縣社區人士劉女士說，她喜歡戴玉墜，是她父母留給她的。有一次外出旅行，差一點被車撞到，幾乎發生車禍。她認為是玉墜給她的保護讓她脫離危險，於是將玉墜分成多個部分，製成其他吉祥物的形狀，分給兄弟姊妹。她說，玉墜就是她的護身符。多年來，她一直戴在身上。但她不太清楚其他族裔的護身符，只是戴上護身符，心裡感覺很踏實。

在南加聖谷大道上經營小飾品的黃女士表示，護身符在各個族裔都存在，歷史也很久，護身符也有很多種，比如墨西哥總統在2020年3月間，就在一次公開活動上，展示兩個不同護身符，說是在訪問時由當地民眾贈送。實際護身符就是代表一種美好願望，讓自己有安慰。墨西哥總統也說，如果疫情惡化，最後的護身符就是誠實清廉。

命理風水師尹露認為，護身符與每個族裔信仰有關，尊重每個人的信仰，也不反對戴上自己喜歡的護身符。認為護身符再有意念加持，可以給人們帶來心態平衡。至於護身符能否真正保平安，她也持懷疑態度。

南加華人傳統民間藝術家孟凡三則說，他不相信戴護身符保平安的說法。他認為，真正要保平安，是不斷用知識充實自己，開闊眼界，暸解事物發展的規律，並注意心態平衡。

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