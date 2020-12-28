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南加大專聯合校友會新舊會長視訊交接

記者啟鉻／洛杉磯報導
2021年會長郭文斌。（記者啟鉻／攝影）
2021年會長郭文斌。（記者啟鉻／攝影）

加州中國大專院校聯合校友會，27日舉辦「疫情風雨生信心，健康攜手向前行」，2020-21會長及理事長視訊交接儀式。2020年會長須國勇卸職，郭文斌任2021年會長，理事長由陳蓓蓓擔任。

駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境通過視頻，稱讚聯合校友會對社區貢獻，繼續傳承該精神。聯邦國會眾議員趙美心，及部分華裔民選官員，通過視頻或現場視訊致辭；羅省中華會館主席廖美華也在線上，向校友會新任領導團體祝賀。

視訊交接儀式有近百人參加。2020年會長須國勇回顧任職期間，因疫情原因活動多在線上舉辦，也開創了校友會線上活動多個第一。經文處處長黃敏境通過視頻致辭，讚揚校友會成立多年來對社區的貢獻，舉辦各類公益講座服務社區，希望能夠持續傳承。洛僑中心主任張皓鈞也在視頻，對聯合校友會表達敬意。

會長及理事長交接儀式以事先錄製視頻呈現，主持人宣布郭文斌就任聯合校友會2021年會長，陳蓓蓓任理事長，副會長由黃敏、黃禾青擔任。郭文斌表示，希望在2021年任期的下半年，線下活動能夠恢復正常。計畫2021年上半年舉辦理財、園藝、醫療保險講座、好母親節表彰活動、烹飪比賽等。若下半年恢復正常，將舉辦高爾夫球、保齡球等體育賽事，以及卡拉OK比賽。

活動上還播放「大專聯合校友會合唱團」及「樂音合唱團」合唱視頻「明天會更好」。交接儀式結束後，舉辦線上視訊抽獎活動。視訊交接儀式總監／主持人劉煥君，司儀于仁豪。

交接典禮。（記者啟鉻／攝影）
交接典禮。（記者啟鉻／攝影）
2020年會長須國勇。（記者啟鉻／攝影）
2020年會長須國勇。（記者啟鉻／攝影）
駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境致辭。（記者啟鉻／攝影）
駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境致辭。（記者啟鉻／攝影）

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