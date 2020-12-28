華人逆境求生…王一笑網售家具賣翻

華資家具公司公司業者王一笑。（王一笑提供）

南加州內陸地區的芳塔那市（Fontana），有一家經營超過20年的華資家具公司，業者是來自中國 東北的年輕人王一笑（Charlie Wang ）。他說當前人們居家避疫，反倒推升了家具商品網上銷售；智慧手機 應用普及，也為傳統家具增加新科技功能。

王一笑經營美中太平洋進出口公司，主要從中國、東南亞 進口各類家具到北美及南美市場，提供寫字樓、住宅等使用。該公司由他父親創立，王一笑自富樂頓州大國際商務系畢業後，開始協助父親打理公司，目前他獨立管理公司進出口及銷售業務。

他表示，雖然新冠肺炎疫情爆發對很多行業帶來衝擊，但由於居家避疫期間，不少人整理和裝修住房，反倒推升了家具銷售，主要是網上銷售。從疫情發展過程看，3月中旬至4月中旬，網絡及實體店面銷售都不暢，到了4月初網購家具數量大幅上升，幾乎翻了一倍。他認為，作為一家進出口公司，而且與中國及東南亞供貨商打交道，雖然經濟環境不太好，但總比2019年要好很多，那時因為提高關稅，公司進口生意遇到很多困難。

談到傳統家具的新趨勢，王一笑說，隨著智慧手機日益普及，辦公及家用家具與手機智能控制相連，為傳統家具增加很多新科技功能。同時家具也日益個性化，滿足人們追求生活品味，讓生活內容更豐富和多樣性。

王一笑表示，當初之所以選擇芳塔納市，主要是認為內陸地區發展潛力較大。南加洛杉磯地區市場已經飽和，但內陸卻有很大空間，近年一些世界著名公司進駐內陸設立倉儲，向內陸遷移到居民也愈來愈多，說明內陸市場發展具有很大潛力和投資吸引力。

從事進出口業務，王一笑很關注中國市場發展以及中美經濟關係。他認為，隨著中國經濟成長，人工費將愈來愈高，部分製造業將轉移到東南亞，包括越南、泰國、柬埔寨、馬來西亞，趨勢也愈來愈明顯。公司也會適當調整進出口策略。因為家具生產和銷售屬於傳統產業，對美國安全也不構成威脅，所以他會繼續做下去，並拓展美洲市場。