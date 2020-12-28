拜登上台 專家：將牽動美中台新三角關係

海外中國國民黨聯盟邀請專家學者分析美國大選後對中美台三角關係的影響。（視頻截圖）

美國 選舉人團日前投票選出拜登 為美國下一任總統，多位華裔人士認為，未來美中台三方關係的發展，拜登在政治和經濟上的做法將與川普 執政時期不同。

海外中國國民黨聯盟26日邀請中美台關係及海峽兩岸專家學者舉行線上研討會，討論美國新總統的施政方針以及對中美台未來關係的影響。海內外僑胞及關心中美台關係的民眾應邀與會。

介文汲：美中將從鬥爭進入競爭

曾任中華民國駐紐西蘭大使的資深外交官介文汲表示，美中關係將影響美國對台灣關係。拜登上任總統後，美國和中國大陸的關係一定有變化，從白熱化鬥爭進入白熱化競爭。他認為，川普的做法從任何方面來看都不會長久，川普的態度違反國際準則。

張亞中：獲利最大的是中國大陸

孫文學校總校長張亞中表示，拜登是傳統派人物，他可能按照遊戲規則走。中國大陸面對拜登比面對川普要輕鬆。拜登當選，美中台三角關係獲利最大的是大陸。美國對抗中國，封鎖高科技是外在牽制，利用香港、西藏、新疆問題讓其內部分裂。

張競：台北、華盛頓關係變化不大

中華戰略學會研究員張競表示，美中台三方已經建立制度化關係運作機制，不至於產生重大變化。特別是台北與華盛頓的關係，仍會依據台灣關係法穩定發展。其次是美國對台灣軍售，其主要目的是維護美國國家安全利益，但中華民國確實仰賴美國軍備。綠營政府在川普執政期間，動輒將對台軍售視為川普力挺台灣指標，或是刻意透過軍售台灣向北京施壓，都是刻意操作偏見與誤導。美國新政府上台後，應以正常思維看待軍售關係，否則將會產生嚴重負面效應。拜登上台後必將積極調整與穩定華盛頓應對北京策略，為底定關係架構重新出發。

張修杰：拜登將改變川普的政策

政治評論員張修杰表示，拜登上台將改變川普的很多政策，譬如外交。美中外交關係變化，對兩岸統一壓力有非常大的負面影響，中國對台灣態度會更加強硬，兩岸很難因為拜登執政，而回到國民黨執政時期的和諧局面。

鍾琴：中美科技競爭不會停止

曾任中華經濟研究院大陸經濟研究所研究員兼國際經濟與金融組召集人鍾琴從經濟上分析，提到川普總統過去四年違背經濟學的基本規則，加上今年受到新冠疫情影響，經濟衝擊頗大。另外針對中美兩國未來的關係，她認為即便拜登上任，中美兩國的科技競爭也不會停止。