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南加冬季首場風暴來襲 將有大面積降雨

記者啟鉻／綜合報導
南加地區28日會有冬季第一場風暴降雨。（網路截圖）
南加地區28日會有冬季第一場風暴降雨。（網路截圖）

南加地區在經歷聖誕節期間晴朗好天氣後，根據天氣預報，冬季第一場風暴將於28日（周一）來襲 ，且會帶來大面積降雨，對緩解南加旱情、降低火險有益，風暴將導致降溫，部分地區已經發布冷天氣警報。

國家氣象局天氣預報稱，預計風暴27日晚間先到達范杜拉縣和洛杉磯縣。第一波降雨在當日午夜後。第二波降雨在28日午後，覆蓋整個洛縣地區，一直持續到傍晚。降雨雖密集，但每次降雨持續時間較短。海岸、山谷地帶及洛杉磯地區，降雨約0.5吋，山麓地帶降雨達一至兩吋。海拔4000呎以上山區會有降雪，海拔6000呎以上降雪厚度可達一呎。

橙縣及內陸地區預計會降雨不到一吋。山地除降雪外，會有大風。西風風速可達每小時40至50哩。

國家氣象局聖地牙哥辦公室氣象預報員Samantha Connolly表示，這次降雨對南加有益，也不會造成怎樣的破壞。畢竟自11月初以來，南加地區並未見到廣泛降雨。這次風暴帶來的普遍降雨，會導致路面濕滑，駕駛減速，如果要外出盡量換個時間，避免發生意外。準備前往山地的駕駛，應提前應備好車輪防滑鏈。

氣象專家解釋風暴降雨原因，是從阿拉斯加向南至舊金山形成一個低氣壓系統導致，系統冷鋒一直延伸到南加州地區。風暴要比先前的低氣壓系統更強一些，影響範圍也更廣泛。降雨會在28日差不多黎明時分開始，要持續一整天，從早晨至午後的大部分時間都在下雨。

預計當天南加地區氣溫會降到華氏50度左右，洛杉磯市中心最高氣溫在57度。風暴在28日夜至次日晨前逐漸減弱，但氣溫較低。

國家氣象局表示，蘭卡斯特（Lancaster）、聖塔克拉瑞塔谷（Santa Clarita Valley）部分地區已經發布冷天氣警報（cold weather alert）。預計這些地區夜間溫度在冰點左右。

風暴 南加 洛杉磯

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