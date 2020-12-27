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清大校友會線上青少年大賽 百人參賽

洛杉磯訊
清華大學南加州校友會成功舉辦了線上「挑戰2020! 秋季青少年大賽及成長論壇」，參加演講比賽的青少年們。（清華大學南加州校友會提供）
清華大學南加州校友會成功舉辦了線上「挑戰2020! 秋季青少年大賽及成長論壇」，參加演講比賽的青少年們。（清華大學南加州校友會提供）

清華大學南加州校友會日前成功舉辦「挑戰2020! 秋季青少年大賽及成長論壇」，南加州及全美的青少年、家長和多位嘉賓，興致勃勃地在網路上通過Zoom參加本次活動。

這項20日舉行的線上活動，會長羅重陽做了簡短的歡迎詞。他說，2020年對世界是非常艱難的一年，在春季爆發的新冠病毒疫情讓青少年苦陷家中。為此，清華南加州校友會舉辦該活動，讓青少年發揮創造力想像力，應對世界面臨的嚴重挑戰。

這次秋季大賽在10月份開始徵稿，有近百位青少年報名並踴躍參與。比賽分為美術類、領導力和科技類比賽。每項比賽評出獲獎的青少年。

此外，還有青少年成長論壇，邀請了曾經作為高中生獲得挑戰2020！大賽科技一等獎的Charles Liu做訪談。對於參賽的青少年，Charles提出個人建議：要尋找各種機會來參加活動和比賽，運用自己的知識和技能。比如像「挑戰2020！」這樣的大賽就是特別好的機會。只要充分利用展示自己的潛能，就有可能受到好大學青睞。

汪老師美術學院（West California Academy of Art and Design）和藍姆師教育文化基金會（Lams Education & Cultural Foundation）資助本次比賽。

清華大學南加州校友會成功舉辦了線上「挑戰2020! 秋季青少年大賽及成長論壇」。...
清華大學南加州校友會成功舉辦了線上「挑戰2020! 秋季青少年大賽及成長論壇」。（清華大學南加州校友會提供）

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